Itália - Produção Industrial (Mensal) (Italy Industrial Production m/m)

País:
Itália
EUR, Euro
Fonte:
Instituto Nacional de Estatísticas (National Institute of Statistics)
Setor:
Negócio
Baixa -1.0% 0.3%
2.7%
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
  • Visão geral
  • Gráfico
  • Histórico
  • Widget

A Produção Industrial - Mensal - (Industrial Production m/m) reflete a mudança no volume real de produção das empresas na Itália no mês relatado em comparação com o anterior. O índice abrange uma série representativa de produtos fabricados pelas indústrias de manufatura, mineração, energia e gás.

Os dados para o cálculo do índice são coletados todos os meses, entrevistando 4 600 empresas. Para avaliar a produção em áreas específicas, também são usadas informações de fontes estatísticas. Para calcular o índice nacional total, a determinadas categorias de mercadorias são atribuídos os pesos.

A produção industrial é um dos principais indicadores da economia italiana, pois permite prever o PIB e outros indicadores econômicos.

Quanto à interpretação dos resultados na tomada de decisões de trading, leituras acima do esperado são consideradas favoráveis para o euro, já valores inferiores, negativos.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Itália - Produção Industrial (Mensal) (Italy Industrial Production m/m)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
out. 2025
-1.0%
0.3%
2.7%
set. 2025
2.8%
0.0%
-2.7%
ago. 2025
-2.4%
-2.0%
0.4%
jul. 2025
0.4%
-0.1%
0.2%
jun. 2025
0.2%
-1.6%
-0.8%
mai. 2025
-0.7%
-0.8%
0.9%
abr. 2025
1.0%
-0.3%
0.0%
mar. 2025
0.1%
-0.1%
-0.9%
fev. 2025
-0.9%
2.0%
2.5%
jan. 2025
3.2%
-2.0%
-2.7%
dez. 2024
-3.1%
0.5%
0.3%
nov. 2024
0.3%
-0.3%
0.1%
out. 2024
0.0%
-0.1%
-0.3%
set. 2024
-0.4%
0.7%
0.0%
ago. 2024
0.1%
-0.4%
-1.0%
jul. 2024
-0.9%
0.0%
0.5%
jun. 2024
0.5%
0.7%
0.5%
mai. 2024
0.5%
-0.2%
-1.0%
abr. 2024
-1.0%
-0.1%
-0.5%
mar. 2024
-0.5%
0.6%
0.0%
fev. 2024
0.1%
-0.1%
-1.4%
jan. 2024
-1.2%
0.1%
1.2%
dez. 2023
1.1%
-0.5%
-1.3%
nov. 2023
-1.5%
0.7%
-0.2%
out. 2023
-0.2%
0.2%
0.1%
set. 2023
0.0%
0.0%
0.3%
ago. 2023
0.2%
-0.1%
-0.9%
jul. 2023
-0.7%
-0.2%
0.5%
jun. 2023
0.5%
0.0%
1.7%
mai. 2023
1.6%
0.2%
-2.0%
abr. 2023
-1.9%
0.1%
-0.6%
mar. 2023
-0.6%
-0.3%
-0.2%
fev. 2023
-0.2%
-0.2%
-0.5%
jan. 2023
-0.7%
0.2%
1.2%
dez. 2022
1.6%
0.3%
-0.1%
nov. 2022
-0.3%
-0.1%
-1.1%
out. 2022
-1.0%
-0.3%
-1.7%
set. 2022
-1.8%
-0.1%
2.3%
ago. 2022
2.3%
0.3%
0.5%
jul. 2022
0.4%
0.2%
-2.0%
jun. 2022
-2.1%
-0.2%
-1.1%
mai. 2022
-1.1%
-0.2%
1.4%
abr. 2022
1.6%
0.1%
0.2%
mar. 2022
0.0%
-0.1%
4.0%
fev. 2022
4.0%
-0.1%
-3.4%
jan. 2022
-3.4%
0.0%
-1.1%
dez. 2021
-1.0%
0.1%
2.1%
nov. 2021
1.9%
0.0%
-0.5%
out. 2021
-0.6%
0.0%
0.1%
set. 2021
0.1%
0.0%
-0.3%
1234
