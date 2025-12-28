A Produção Industrial - Mensal - (Industrial Production m/m) reflete a mudança no volume real de produção das empresas na Itália no mês relatado em comparação com o anterior. O índice abrange uma série representativa de produtos fabricados pelas indústrias de manufatura, mineração, energia e gás.

Os dados para o cálculo do índice são coletados todos os meses, entrevistando 4 600 empresas. Para avaliar a produção em áreas específicas, também são usadas informações de fontes estatísticas. Para calcular o índice nacional total, a determinadas categorias de mercadorias são atribuídos os pesos.

A produção industrial é um dos principais indicadores da economia italiana, pois permite prever o PIB e outros indicadores econômicos.

Quanto à interpretação dos resultados na tomada de decisões de trading, leituras acima do esperado são consideradas favoráveis para o euro, já valores inferiores, negativos.

