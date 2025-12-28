Calendário Econômico
Itália - Produção Industrial (Mensal) (Italy Industrial Production m/m)
|Baixa
|-1.0%
|0.3%
|
2.7%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
A Produção Industrial - Mensal - (Industrial Production m/m) reflete a mudança no volume real de produção das empresas na Itália no mês relatado em comparação com o anterior. O índice abrange uma série representativa de produtos fabricados pelas indústrias de manufatura, mineração, energia e gás.
Os dados para o cálculo do índice são coletados todos os meses, entrevistando 4 600 empresas. Para avaliar a produção em áreas específicas, também são usadas informações de fontes estatísticas. Para calcular o índice nacional total, a determinadas categorias de mercadorias são atribuídos os pesos.
A produção industrial é um dos principais indicadores da economia italiana, pois permite prever o PIB e outros indicadores econômicos.
Quanto à interpretação dos resultados na tomada de decisões de trading, leituras acima do esperado são consideradas favoráveis para o euro, já valores inferiores, negativos.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Itália - Produção Industrial (Mensal) (Italy Industrial Production m/m)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
Widget do calendário econômico para seu site
Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.
Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.
Plugin oficial para sites em WordPress