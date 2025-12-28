O Licenciamento de Veículos - Mensal - (New Car Registrations m/m) reflete a mudança no registro de veículos de passageiros novos na Itália no mês atual em comparação ao mês anterior. No quarto dia útil de cada mês, a Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica (ANFIA), membro da Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis (ACEA), publica dados sobre o número de novos registros do último mês, classificados por tipo de veículo, por fabricante e por região.

As autoridades reguladoras locais e as companhias de seguros são as fontes de dados para realizar o relatório. Somente carros novos que recebem placas pela primeira vez são incluídos no relatório, enquanto os que já foram registrados dentro ou fora do país não são levados em consideração. Assim, os registros de carros novos refletem diretamente as vendas.

O aumento do valor reflete um aumento no consumo e uma situação econômica favorável no país. No entanto, o rigor dos requisitos ambientais e dos padrões no país também pode afetar as vendas e, consequentemente, o licenciamento. Por esse motivo, o efeito do indicador na cotação é pequeno, mas leituras acima do esperado podem ter um efeito positivo sobre o euro.

Últimos valores: