CalendárioSeções

Calendário Econômico

Países

Itália - Confiança Empresarial (Italy Business Confidence)

País:
Itália
EUR, Euro
Fonte:
Instituto Nacional de Estatísticas (National Institute of Statistics)
Setor:
Negócio
Baixa 88.4 88.9
89.5
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
  • Visão geral
  • Gráfico
  • Histórico
  • Widget

A Confiança Empresarial (Business Confidence) reflete o estado geral da economia do país em termos de condições de negócios. O índice é utilizado na análise da situação econômica no curto prazo.

O índice de confiança empresarial é calculado com base numa amostra de 4 000 empresas de manufatura e construção, bem como empresas de varejo e serviços. Para participar da pesquisa, são selecionadas empresas que se servem de pelo menos cinco funcionários no setor industrial e de pelo menos três pessoas na área de construção e serviços. Os dados são coletados mensalmente na primeira metade do mês relatado.

Uma tendência ascendente na confiança empresarial pode significar um aumento nos investimentos empresariais, o que, por sua vez, leva a um aumento na produção.

Leituras acima do esperado são consideradas favoráveis para o euro, já valores inferiores, negativos.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Itália - Confiança Empresarial (Italy Business Confidence)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
dez. 2025
88.4
88.9
89.5
nov. 2025
89.6
87.7
88.4
out. 2025
88.3
87.5
87.4
set. 2025
87.3
87.5
87.3
ago. 2025
87.4
87.9
87.8
jul. 2025
87.8
86.8
87.3
jun. 2025
87.3
86.0
86.6
mai. 2025
86.5
85.7
85.8
abr. 2025
85.7
86.4
86.0
mar. 2025
86.0
86.8
86.9
fev. 2025
87.0
87.8
86.8
jan. 2025
86.8
87.0
85.9
dez. 2024
85.8
86.2
86.5
nov. 2024
86.5
85.5
85.8
out. 2024
85.8
86.0
86.6
set. 2024
86.7
87.6
87.0
ago. 2024
87.1
86.5
87.6
jul. 2024
87.6
86.5
86.9
jun. 2024
86.8
89.4
88.2
mai. 2024
88.4
85.1
87.7
abr. 2024
87.6
91.1
88.4
mar. 2024
88.6
89.1
87.5
fev. 2024
87.3
87.8
88.1
jan. 2024
88.3
94.6
87.3
dez. 2023
95.4
96.3
96.6
nov. 2023
96.6
96.2
96.1
out. 2023
96.0
97.1
96.4
set. 2023
96.4
98.5
97.7
ago. 2023
97.8
99.8
99.1
jul. 2023
99.3
100.8
100.2
jun. 2023
100.3
102.2
101.2
mai. 2023
101.4
103.6
102.8
abr. 2023
103.0
103.5
104.1
mar. 2023
104.2
102.8
103.0
fev. 2023
102.8
102.1
102.8
jan. 2023
102.7
102.0
101.5
dez. 2022
101.4
101.5
102.5
nov. 2022
102.5
100.8
100.7
out. 2022
100.4
102.8
101.2
set. 2022
101.3
105.5
104.0
ago. 2022
104.3
108.4
106.4
jul. 2022
106.7
109.8
109.5
jun. 2022
110.0
109.8
109.4
mai. 2022
109.3
110.3
109.9
abr. 2022
110.0
112.0
110.1
mar. 2022
110.3
113.8
112.9
fev. 2022
113.4
114.7
113.7
jan. 2022
113.9
115.8
115.0
dez. 2021
115.2
115.7
115.9
nov. 2021
116.0
114.2
115.1
1234
Exportar relatório

Widget do calendário econômico para seu site

Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.

Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.

Plugin oficial para sites em WordPress

Plugin oficial para sites em WordPress

Baixar
MQL5 Algo Trading Community
Tipo de Widget
Idioma
Colorido
Formato de data
Tamanho
×
Exibir informações
Período de calendário padrão
Seu código embutido