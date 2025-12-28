Calendário Econômico
Itália - Confiança Empresarial (Italy Business Confidence)
|Baixa
|88.4
|88.9
|
89.5
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
A Confiança Empresarial (Business Confidence) reflete o estado geral da economia do país em termos de condições de negócios. O índice é utilizado na análise da situação econômica no curto prazo.
O índice de confiança empresarial é calculado com base numa amostra de 4 000 empresas de manufatura e construção, bem como empresas de varejo e serviços. Para participar da pesquisa, são selecionadas empresas que se servem de pelo menos cinco funcionários no setor industrial e de pelo menos três pessoas na área de construção e serviços. Os dados são coletados mensalmente na primeira metade do mês relatado.
Uma tendência ascendente na confiança empresarial pode significar um aumento nos investimentos empresariais, o que, por sua vez, leva a um aumento na produção.
Leituras acima do esperado são consideradas favoráveis para o euro, já valores inferiores, negativos.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Itália - Confiança Empresarial (Italy Business Confidence)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
