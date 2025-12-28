A Confiança Empresarial (Business Confidence) reflete o estado geral da economia do país em termos de condições de negócios. O índice é utilizado na análise da situação econômica no curto prazo.

O índice de confiança empresarial é calculado com base numa amostra de 4 000 empresas de manufatura e construção, bem como empresas de varejo e serviços. Para participar da pesquisa, são selecionadas empresas que se servem de pelo menos cinco funcionários no setor industrial e de pelo menos três pessoas na área de construção e serviços. Os dados são coletados mensalmente na primeira metade do mês relatado.

Uma tendência ascendente na confiança empresarial pode significar um aumento nos investimentos empresariais, o que, por sua vez, leva a um aumento na produção.

Leituras acima do esperado são consideradas favoráveis para o euro, já valores inferiores, negativos.

Últimos valores: