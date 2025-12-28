CalendárioSeções

Itália - Índice de Preços ao Consumidor (Mensal) (Italy Consumer Price Index (CPI) m/m)

País:
Itália
EUR, Euro
Fonte:
Instituto Nacional de Estatísticas (National Institute of Statistics)
Setor:
Preços
O Índice de Preços ao Consumidor - Mensal - (CPI m/m) reflete a mudança nos preços para a cesta básica de bens e serviços das famílias na Itália, no mês relatado em comparação com o anterior. Este é um indicador fundamental para medir mudanças nas tendências do consumidor, que é usado como um indicador da inflação geral.

Os dados para o cálculo do IPC são coletados a partir de pesquisas locais e centralizadas, bem como de fontes administrativas (por exemplo, dados fornecidos pelo Ministério do Desenvolvimento Econômico). O índice é calculado em diferentes níveis: separadamente para províncias e regiões, bem como para o IPC geral, que é uma média ponderada dos índices regionais.

A cesta do consumidor inclui alimentos, bebidas não alcoólicas e alcoólicas, tabaco, roupas, móveis, eletricidade e água, serviços de transporte, entretenimento, educação e outros bens e serviços. Aos bens e serviços da cesta são atribuídos diferentes pesos que refletem as proporções correspondentes nas despesas de consumo final.

O índice de preços ao consumidor é um dos indicadores mais importantes que caracterizam a inflação no país. Geralmente, para combater a inflação, a taxa é aumentada, o que aumenta o investimento estrangeiro. Por esse motivo, o fato de o valor do índice estar acima da previsão pode ser interpretado como um sinal positivo e um indício de um possível movimento altista do euro. Por outro lado, valores abaixo da previsão podem ter um impacto negativo no euro.

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Itália - Índice de Preços ao Consumidor (Mensal) (Italy Consumer Price Index (CPI) m/m)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
nov. 2025
-0.2%
-0.2%
-0.2%
nov. 2025 prelim.
-0.2%
-0.1%
-0.3%
out. 2025
-0.3%
-0.3%
-0.3%
out. 2025 prelim.
-0.3%
-0.1%
-0.2%
set. 2025
-0.2%
-0.2%
-0.2%
set. 2025 prelim.
-0.2%
0.2%
0.1%
ago. 2025
0.1%
0.1%
0.1%
ago. 2025 prelim.
0.1%
0.2%
0.4%
jul. 2025
0.4%
0.4%
0.4%
jul. 2025 prelim.
0.4%
0.1%
0.2%
jun. 2025
0.2%
0.2%
0.2%
jun. 2025 prelim.
0.2%
0.1%
-0.1%
mai. 2025
-0.1%
0.0%
0.0%
mai. 2025 prelim.
0.0%
0.1%
0.1%
abr. 2025
0.1%
0.2%
0.2%
abr. 2025 prelim.
0.2%
0.2%
0.3%
mar. 2025
0.3%
0.4%
0.4%
mar. 2025 prelim.
0.4%
0.0%
0.2%
fev. 2025
0.2%
0.2%
0.2%
fev. 2025 prelim.
0.2%
0.7%
0.6%
jan. 2025
0.6%
0.6%
0.6%
jan. 2025 prelim.
0.6%
0.0%
0.1%
dez. 2024
0.1%
0.1%
0.1%
dez. 2024 prelim.
0.1%
0.0%
-0.1%
nov. 2024
-0.1%
0.0%
0.0%
nov. 2024 prelim.
0.0%
0.2%
0.0%
out. 2024
0.0%
0.0%
0.0%
out. 2024 prelim.
0.0%
-0.2%
-0.2%
set. 2024
-0.2%
-0.2%
-0.2%
set. 2024 prelim.
-0.2%
-0.2%
0.2%
ago. 2024
0.2%
0.2%
0.2%
ago. 2024 prelim.
0.2%
0.3%
0.4%
jul. 2024
0.4%
0.5%
0.5%
jul. 2024 prelim.
0.5%
0.1%
0.1%
jun. 2024
0.1%
0.1%
0.1%
jun. 2024 prelim.
0.1%
0.1%
0.2%
mai. 2024
0.2%
0.2%
0.2%
mai. 2024 prelim.
0.2%
0.1%
0.1%
abr. 2024
0.1%
0.2%
0.2%
abr. 2024 prelim.
0.2%
0.2%
0.0%
mar. 2024
0.0%
0.1%
0.1%
mar. 2024 prelim.
0.1%
-0.1%
0.1%
fev. 2024
0.1%
0.1%
0.1%
fev. 2024 prelim.
0.1%
0.1%
0.3%
jan. 2024
0.3%
0.3%
0.3%
jan. 2024 prelim.
0.3%
0.1%
0.2%
dez. 2023
0.2%
0.2%
0.2%
dez. 2023 prelim.
0.2%
-0.5%
nov. 2023
-0.5%
-0.4%
-0.4%
nov. 2023 prelim.
-0.4%
0.1%
-0.2%
