A Confiança do Consumidor (Consumer Confidence Index) reflete o nível de confiança do consumidor na atividade econômica da Itália.

O índice é calculado com base numa pesquisa de pessoas com mais de 18 anos de idade. O questionário contém nove perguntas que permitem avaliar o otimismo ou pessimismo dos consumidores. Os participantes da pesquisa indicam suas estimativas e expectativas em relação à situação econômica geral na Itália, expectativas em relação ao desemprego, estimativas e expectativas em relação à situação financeira das famílias, oportunidades e perspectivas atuais de economia, possibilidade de compra de bens duráveis e avaliação do orçamento familiar. Os resultados da pesquisa são ajustados sazonalmente.

Este é um indicador importante, pois pode ser usado para prever gastos dos consumidores, o que constitui uma parte significativa da atividade econômica geral na Itália. Valores altos no índice refletem otimismo do consumidor.

Leituras acima do esperado são consideradas favoráveis para o euro, já valores inferiores, negativos.

