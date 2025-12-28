Calendário Econômico
Itália - Índice de Confiança do Consumidor (Italy Consumer Confidence)
|Baixa
|96.6
|96.3
|
95.0
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
A Confiança do Consumidor (Consumer Confidence Index) reflete o nível de confiança do consumidor na atividade econômica da Itália.
O índice é calculado com base numa pesquisa de pessoas com mais de 18 anos de idade. O questionário contém nove perguntas que permitem avaliar o otimismo ou pessimismo dos consumidores. Os participantes da pesquisa indicam suas estimativas e expectativas em relação à situação econômica geral na Itália, expectativas em relação ao desemprego, estimativas e expectativas em relação à situação financeira das famílias, oportunidades e perspectivas atuais de economia, possibilidade de compra de bens duráveis e avaliação do orçamento familiar. Os resultados da pesquisa são ajustados sazonalmente.
Este é um indicador importante, pois pode ser usado para prever gastos dos consumidores, o que constitui uma parte significativa da atividade econômica geral na Itália. Valores altos no índice refletem otimismo do consumidor.
Leituras acima do esperado são consideradas favoráveis para o euro, já valores inferiores, negativos.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Itália - Índice de Confiança do Consumidor (Italy Consumer Confidence)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
Widget do calendário econômico para seu site
Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.
Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.
Plugin oficial para sites em WordPress