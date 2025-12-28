CalendárioSeções

Itália - Índice de Confiança do Consumidor (Italy Consumer Confidence)

País:
Itália
EUR, Euro
Fonte:
Instituto Nacional de Estatísticas (National Institute of Statistics)
Setor:
Consumidor
Baixa 96.6 96.3
95.0
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
A Confiança do Consumidor (Consumer Confidence Index) reflete o nível de confiança do consumidor na atividade econômica da Itália.

O índice é calculado com base numa pesquisa de pessoas com mais de 18 anos de idade. O questionário contém nove perguntas que permitem avaliar o otimismo ou pessimismo dos consumidores. Os participantes da pesquisa indicam suas estimativas e expectativas em relação à situação econômica geral na Itália, expectativas em relação ao desemprego, estimativas e expectativas em relação à situação financeira das famílias, oportunidades e perspectivas atuais de economia, possibilidade de compra de bens duráveis e avaliação do orçamento familiar. Os resultados da pesquisa são ajustados sazonalmente.

Este é um indicador importante, pois pode ser usado para prever gastos dos consumidores, o que constitui uma parte significativa da atividade econômica geral na Itália. Valores altos no índice refletem otimismo do consumidor.

Leituras acima do esperado são consideradas favoráveis para o euro, já valores inferiores, negativos.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Itália - Índice de Confiança do Consumidor (Italy Consumer Confidence)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
dez. 2025
96.6
96.3
95.0
nov. 2025
95.0
96.4
97.6
out. 2025
97.6
96.3
96.8
set. 2025
96.8
96.3
96.2
ago. 2025
96.2
96.3
97.2
jul. 2025
97.2
96.4
96.1
jun. 2025
96.1
96.4
96.5
mai. 2025
96.5
93.7
92.7
abr. 2025
92.7
96.8
95.0
mar. 2025
95.0
98.4
98.8
fev. 2025
98.8
100.1
98.2
jan. 2025
98.2
98.4
96.3
dez. 2024
96.3
100.3
96.6
nov. 2024
96.6
100.5
97.4
out. 2024
97.4
99.9
98.3
set. 2024
98.3
98.8
96.1
ago. 2024
96.1
97.9
98.9
jul. 2024
98.9
95.8
98.3
jun. 2024
98.3
102.5
96.4
mai. 2024
96.4
90.2
95.2
abr. 2024
95.2
96.6
96.5
mar. 2024
96.5
98.5
97.0
fev. 2024
97.0
93.1
96.4
jan. 2024
96.4
108.0
95.8
dez. 2023
106.7
102.6
103.6
nov. 2023
103.6
103.5
101.6
out. 2023
101.6
105.9
105.4
set. 2023
105.4
106.6
106.5
ago. 2023
106.5
107.7
106.7
jul. 2023
106.7
106.9
108.6
jun. 2023
108.6
105.3
105.1
mai. 2023
105.1
105.3
105.5
abr. 2023
105.5
104.5
105.1
mar. 2023
105.1
102.4
104.0
fev. 2023
104.0
101.6
100.9
jan. 2023
100.9
100.3
102.5
dez. 2022
102.5
94.0
98.1
nov. 2022
98.1
92.3
90.1
out. 2022
90.1
96.4
94.8
set. 2022
94.8
96.5
98.3
ago. 2022
98.3
96.4
94.8
jul. 2022
94.8
100.4
98.3
jun. 2022
98.3
101.3
102.7
mai. 2022
102.7
100.3
100.0
abr. 2022
100.0
106.5
100.8
mar. 2022
100.8
113.4
112.4
fev. 2022
112.4
116.1
114.2
jan. 2022
114.2
117.8
117.7
dez. 2021
117.7
118.1
117.5
nov. 2021
117.5
119.2
118.4
