A Relação Dívida/PIB (Government Deficit – GDP Ratio) é um importante indicador que reflete a estabilidade da economia e do sistema financeiro da Itália em relação ao Pacto de Estabilidade e Crescimento da União Européia. Neste cálculo, o PIB mostra o quão o Estado pode cobrir sua dívida pública, por exemplo, através da introdução de impostos e receitas tributárias relacionadas. Assim, o país pode ter um déficit estatal alto, mas também um PIB alto (como, por exemplo, no caso dos Estados Unidos). Em tal situação, não enfrenta necessariamente o risco de ser insolvente. Por esse motivo, a interconexão e o desenvolvimento mútuo desses dois valores são muito importantes.

Do ponto de vista da solvabilidade no âmbito da União Européia, o déficit estatal não inclui dívida pública implícita, ou seja, promessa de despesas sociais ou de despesas futuras para o bem-estar dos Estados membros.

A Relação Dívida/PIB pode ter um de quatro status refletindo a situação do país:

Taxa de crescimento do PIB < Taxa de juros sobre títulos do governo, embora exista um déficit primário do Estado em relação ao PIB, ou seja, as despesas do país excedem suas receitas. Nesse caso, a relação dívida/PIB tende a aumentar indefinidamente, o que indica um risco de insolvência a médio e longo prazo.

Taxa de crescimento do PIB (n) > Taxa de juros dos títulos do governo (i), mas, além disso, existe um déficit primário em relação ao PIB. A proporção do déficit em relação ao PIB diminuirá gradualmente e se moverá para um determinado valor, chamado de estado estacionário (em italiano, "stato stazionario"). Para reduzir a razão entre o déficit estatal e o PIB, a taxa de crescimento do PIB deve ser bastante alta, de modo que a diferença (n) - (i) seja suficientemente significativa e o déficit seja o menor possível. Assim, se a relação inicial dívida/PIB for menor do que o estado estacionário, essa proporção diminuirá e tenderá ao estado estacionário.

Taxa de crescimento do PIB (n) < Taxa de juros sobre títulos do governo (i), mas, além disto, não há déficit primário, ou seja, não há excesso de gastos acima da renda. A proporção do déficit em relação ao PIB diminui e desaparece após algum tempo se a relação entre o déficit estadual e o PIB inicial estiver abaixo do estado estacionário. Em particular, neste caso, para que a relação dívida/PIB diminua, a diferença (n) - (i) deve ser pequena o suficiente e a renda deve ser grande o suficiente. No entanto, se a proporção inicial de déficit em relação ao PIB for superior ao estado estacionário, essa proporção tende a aumentar infinitamente e, consequentemente, a aumentar o risco de insolvência.

Taxa de crescimento do PIB > Taxa de juros dos títulos do governo, enquanto houver um superávit primário, ou seja, enquanto os rendimentos sejam superiores às despesas. A proporção de déficit em relação ao PIB diminuirá rapidamente e tenderá a zero, e não haverá risco de insolvência para o país.

Uma alta relação dívida/PIB é considerada desfavorável para a economia e para a moeda nacional. Por esse motivo, quanto menor o valor do indicador, melhor para a cotação o euro.

