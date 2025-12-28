CalendárioSeções

Itália - Relação Dívida/PIB (Italy Government Deficit – GDP Ratio)

Itália
Instituto Nacional de Estatísticas (National Institute of Statistics)
Governo
A Relação Dívida/PIB (Government Deficit – GDP Ratio) é um importante indicador que reflete a estabilidade da economia e do sistema financeiro da Itália em relação ao Pacto de Estabilidade e Crescimento da União Européia. Neste cálculo, o PIB mostra o quão o Estado pode cobrir sua dívida pública, por exemplo, através da introdução de impostos e receitas tributárias relacionadas. Assim, o país pode ter um déficit estatal alto, mas também um PIB alto (como, por exemplo, no caso dos Estados Unidos). Em tal situação, não enfrenta necessariamente o risco de ser insolvente. Por esse motivo, a interconexão e o desenvolvimento mútuo desses dois valores são muito importantes.

Do ponto de vista da solvabilidade no âmbito da União Européia, o déficit estatal não inclui dívida pública implícita, ou seja, promessa de despesas sociais ou de despesas futuras para o bem-estar dos Estados membros.

A Relação Dívida/PIB pode ter um de quatro status refletindo a situação do país:

  • Taxa de crescimento do PIB < Taxa de juros sobre títulos do governo, embora exista um déficit primário do Estado em relação ao PIB, ou seja, as despesas do país excedem suas receitas. Nesse caso, a relação dívida/PIB tende a aumentar indefinidamente, o que indica um risco de insolvência a médio e longo prazo.
  • Taxa de crescimento do PIB (n) > Taxa de juros dos títulos do governo (i), mas, além disso, existe um déficit primário em relação ao PIB. A proporção do déficit em relação ao PIB diminuirá gradualmente e se moverá para um determinado valor, chamado de estado estacionário (em italiano, "stato stazionario"). Para reduzir a razão entre o déficit estatal e o PIB, a taxa de crescimento do PIB deve ser bastante alta, de modo que a diferença (n) - (i) seja suficientemente significativa e o déficit seja o menor possível. Assim, se a relação inicial dívida/PIB for menor do que o estado estacionário, essa proporção diminuirá e tenderá ao estado estacionário.
  • Taxa de crescimento do PIB (n) < Taxa de juros sobre títulos do governo (i), mas, além disto, não há déficit primário, ou seja, não há excesso de gastos acima da renda. A proporção do déficit em relação ao PIB diminui e desaparece após algum tempo se a relação entre o déficit estadual e o PIB inicial estiver abaixo do estado estacionário. Em particular, neste caso, para que a relação dívida/PIB diminua, a diferença (n) - (i) deve ser pequena o suficiente e a renda deve ser grande o suficiente. No entanto, se a proporção inicial de déficit em relação ao PIB for superior ao estado estacionário, essa proporção tende a aumentar infinitamente e, consequentemente, a aumentar o risco de insolvência.
  • Taxa de crescimento do PIB > Taxa de juros dos títulos do governo, enquanto houver um superávit primário, ou seja, enquanto os rendimentos sejam superiores às despesas. A proporção de déficit em relação ao PIB diminuirá rapidamente e tenderá a zero, e não haverá risco de insolvência para o país.

Uma alta relação dívida/PIB é considerada desfavorável para a economia e para a moeda nacional. Por esse motivo, quanto menor o valor do indicador, melhor para a cotação o euro.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Itália - Relação Dívida/PIB (Italy Government Deficit – GDP Ratio)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
2 trim. 2025
2.0%
5.2%
8.1%
1 trim. 2025
8.5%
3.4%
-0.3%
4 trim. 2024
-0.4%
6.1%
2.7%
2 trim. 2024
3.4%
5.4%
8.4%
1 trim. 2024
8.8%
10.1%
5.7%
4 trim. 2023
5.5%
3.8%
6.1%
3 trim. 2023
5.0%
7.3%
5.1%
2 trim. 2023
5.4%
5.1%
11.3%
1 trim. 2023
12.1%
10.9%
5.6%
4 trim. 2022
5.6%
2.3%
9.2%
3 trim. 2022
4.7%
4.5%
3.0%
2 trim. 2022
3.1%
4.9%
9.0%
1 trim. 2022
9.0%
11.4%
3.0%
4 trim. 2021
3.0%
7.0%
6.3%
3 trim. 2021
6.2%
13.8%
7.5%
2 trim. 2021
7.6%
16.0%
13.0%
1 trim. 2021
13.1%
5.7%
5.2%
4 trim. 2020
5.2%
3.0%
10.1%
3 trim. 2020
9.4%
9.4%
11.2%
2 trim. 2020
10.3%
9.9%
9.8%
1 trim. 2020
10.8%
-9.8%
-2.4%
4 trim. 2019
-2.4%
1.7%
2.2%
3 trim. 2019
1.8%
1.7%
1.0%
2 trim. 2019
1.1%
3.1%
7.1%
1 trim. 2019
4.1%
3.1%
1.7%
4 trim. 2018
2.0%
2.8%
2.2%
3 trim. 2018
1.7%
2.8%
0.6%
2 trim. 2018
0.5%
3.4%
1 trim. 2018
3.5%
1.6%
4 trim. 2017
1.6%
2.1%
3 trim. 2017
2.1%
0.6%
2 trim. 2017
0.5%
4.3%
1 trim. 2017
4.3%
2.4%
4 trim. 2016
2.3%
2.3%
3 trim. 2016
2.1%
0.2%
2 trim. 2016
0.2%
4.6%
1 trim. 2016
4.7%
2.2%
4 trim. 2015
2.2%
2.0%
3 trim. 2015
2.4%
0.9%
2 trim. 2015
0.9%
5.6%
1 trim. 2015
5.6%
2.3%
4 trim. 2014
2.3%
3.5%
3 trim. 2014
3.0%
1.1%
2 trim. 2014
1.3%
6.6%
1 trim. 2014
6.7%
1.1%
4 trim. 2013
1.1%
3.0%
3 trim. 2013
2.7%
1.0%
2 trim. 2013
0.9%
7.3%
1 trim. 2013
7.3%
1.4%
4 trim. 2012
1.5%
1.8%
12
