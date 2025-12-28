Calendário Econômico
Itália - Leilão BOT a 6 meses (Italy 6-Month BOT Auction)
|Baixa
|2.036%
|
2.004%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|
2.036%
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
Um título do Tesouro BOT ordinário é um título de cupom zero com vencimento menor ou igual a 12 meses. Esse tipo de título BOT tem prazo de 6 meses.
O governo italiano realiza leilões para venda de títulos BOT, nos quais podem participar apenas intermediários financeiros que atuam em nome de seus clientes.
Leilões são realizados no mercado de títulos do governo e no mercado obrigacionista que funcionam de maneira telemática.
O vencimento dos títulos BOT é igual ao seu período de validade, assim como para todos os títulos com cupom zero. O BOT pode ser adquirido entrando em contato com um banco, agência postal ou intermediário financeiro. Além de serem adquiridos imediatamente após sua emissão, os títulos também são negociados na bolsa de valores, nela centenas de títulos são vendidos diariamente e são atendidas a oferta e a demanda. Após o vencimento de um título, o custo de devolução é igual ao seu valor nominal.
Títulos como o BOT têm vantagens e riscos. No passado, eles eram bem-sucedidos entre pequenos investidores, atraídos pela simplicidade e facilidade na hora de calcular lucros. Uma título BOT, por outro lado, é uma forma de investimento de baixa renda. Como a taxa de retorno é capaz de refletir a dívida do Estado da Itália, um aumento na taxa pode preceder o crescimento econômico, enquanto sua queda pode levar a uma desaceleração da economia do país.
Últimos valores:
dados atuais
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Itália - Leilão BOT a 6 meses (Italy 6-Month BOT Auction)".
