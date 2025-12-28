CalendárioSeções

Itália - Balança Comercial fora da União Européia (Italy Trade Balance Non-EU)

País:
Itália
EUR, Euro
Fonte:
Instituto Nacional de Estatísticas (National Institute of Statistics)
Setor:
Comércio
Baixa €​6.918 bilh
€​5.466 bilh
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
A Balança Comercial fora da União Européia (Trade Balance Non-EU) é calculada como a diferença entre o volume total de exportações de bens e serviços para países fora da União Europeia e as importações desses países, durante o período relatado.

Um valor de índice positivo significa que, durante o período relatado, a Itália exporta mais bens e serviços para países não pertencentes à UE do que importa de países não pertencentes à UE. Esta situação indica que a balança comercial positiva do país é positiva.

A Itália é o sétimo maior país exportador, tradicionalmente com uma balança comercial positiva. Segundo relatos recentes, alguns dos principais itens de exportação da Itália são remédios embalados, automóveis e autopeças, além de produtos têxteis e alimentícios. As maiores importações incluem automóveis e petróleo bruto.

A maior parte do comércio exterior da Itália lida com comércio com outros estados membros da UE. No que diz respeito ao comércio com países não pertencentes à UE, as principais áreas de exportação são os Estados Unidos, Grã-Bretanha e China, e as principais fontes de importação são China, Estados Unidos e Rússia.

Do ponto de vista do impacto nas cotações do euro e do comércio no mercado de câmbio, como os países estrangeiros são obrigados a comprar moeda local para pagar exportações, o valor do indicador pode ter um impacto significativo nas cotações: um aumento no indicador geralmente tem um efeito favorável sobre o euro e, portanto, pode levar a um aumento nas cotações.

Últimos valores:

dados atuais

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Itália - Balança Comercial fora da União Européia (Italy Trade Balance Non-EU)".

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
nov. 2025
€​6.918 bilh
€​5.466 bilh
out. 2025
€​5.321 bilh
€​2.895 bilh
set. 2025
€​2.738 bilh
€​1.878 bilh
ago. 2025
€​1.777 bilh
€​5.990 bilh
jun. 2025
€​5.391 bilh
€​5.387 bilh
mai. 2025
€​5.256 bilh
€​2.320 bilh
abr. 2025
€​2.178 bilh
€​6.110 bilh
mar. 2025
€​5.958 bilh
€​4.827 bilh
fev. 2025
€​4.707 bilh
€​0.370 bilh
jan. 2025
€​0.252 bilh
€​7.842 bilh
dez. 2024
€​7.790 bilh
€​6.034 bilh
nov. 2024
€​5.908 bilh
€​5.813 bilh
out. 2024
€​5.709 bilh
€​3.755 bilh
set. 2024
€​3.657 bilh
€​2.794 bilh
ago. 2024
€​2.687 bilh
€​6.101 bilh
jun. 2024
€​6.036 bilh
€​5.906 bilh
mai. 2024
€​5.771 bilh
€​5.036 bilh
abr. 2024
€​4.907 bilh
€​5.769 bilh
mar. 2024
€​5.603 bilh
€​6.885 bilh
fev. 2024
€​6.739 bilh
€​3.031 bilh
jan. 2024
€​2.889 bilh
€​8.364 bilh
dez. 2023
€​8.335 bilh
€​6.274 bilh
nov. 2023
€​6.224 bilh
€​5.383 bilh
out. 2023
€​5.366 bilh
€​2.817 bilh
set. 2023
€​2.780 bilh
€​3.081 bilh
ago. 2023
€​3.061 bilh
€​5.044 bilh
jun. 2023
€​9.445 bilh
€​4.444 bilh
mai. 2023
€​4.473 bilh
€​1.239 bilh
abr. 2023
€​1.216 bilh
€​8.457 bilh
mar. 2023
€​8.455 bilh
€​3.997 bilh
fev. 2023
€​4.023 bilh
€​-1.386 bilh
jan. 2023
€​-1.359 bilh
€​4.000 bilh
dez. 2022
€​4.084 bilh
€​1.816 bilh
nov. 2022
€​2.011 bilh
€​-2.227 bilh
out. 2022
€​-2.040 bilh
€​-5.431 bilh
set. 2022
€​-5.440 bilh
€​-7.762 bilh
ago. 2022
€​-5.792 bilh
€​-2.828 bilh
jul. 2022
€​-2.830 bilh
€​-2.815 bilh
jun. 2022
€​-2.815 bilh
€​-0.258 bilh
mai. 2022
€​-0.637 bilh
€​-2.711 bilh
abr. 2022
€​-2.292 bilh
€​-0.503 bilh
mar. 2022
€​-0.515 bilh
€​-1.548 bilh
fev. 2022
€​-1.555 bilh
€​-4.162 bilh
jan. 2022
€​-4.174 bilh
€​4.741 bilh
dez. 2021
€​4.737 bilh
€​4.223 bilh
nov. 2021
€​4.210 bilh
€​3.597 bilh
out. 2021
€​3.587 bilh
€​1.692 bilh
set. 2021
€​1.671 bilh
€​1.597 bilh
ago. 2021
€​1.583 bilh
€​6.848 bilh
jul. 2021
€​6.850 bilh
€​4.790 bilh
1234
