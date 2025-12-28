Calendário Econômico
Itália - Balança Comercial fora da União Européia (Italy Trade Balance Non-EU)
|Baixa
|€6.918 bilh
|
€5.466 bilh
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
A Balança Comercial fora da União Européia (Trade Balance Non-EU) é calculada como a diferença entre o volume total de exportações de bens e serviços para países fora da União Europeia e as importações desses países, durante o período relatado.
Um valor de índice positivo significa que, durante o período relatado, a Itália exporta mais bens e serviços para países não pertencentes à UE do que importa de países não pertencentes à UE. Esta situação indica que a balança comercial positiva do país é positiva.
A Itália é o sétimo maior país exportador, tradicionalmente com uma balança comercial positiva. Segundo relatos recentes, alguns dos principais itens de exportação da Itália são remédios embalados, automóveis e autopeças, além de produtos têxteis e alimentícios. As maiores importações incluem automóveis e petróleo bruto.
A maior parte do comércio exterior da Itália lida com comércio com outros estados membros da UE. No que diz respeito ao comércio com países não pertencentes à UE, as principais áreas de exportação são os Estados Unidos, Grã-Bretanha e China, e as principais fontes de importação são China, Estados Unidos e Rússia.
Do ponto de vista do impacto nas cotações do euro e do comércio no mercado de câmbio, como os países estrangeiros são obrigados a comprar moeda local para pagar exportações, o valor do indicador pode ter um impacto significativo nas cotações: um aumento no indicador geralmente tem um efeito favorável sobre o euro e, portanto, pode levar a um aumento nas cotações.
