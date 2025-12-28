A empresa IHS Markit publica mensalmente o PMI Composto da Itália. O índice é calculado com base em pesquisas mensais de gerentes de compras e é publicado na forma de um relatório consolidado sobre mudanças nas condições de trabalho de empresas privadas no setor manufatureiro e no setor de serviços.

Os gerentes de compras podem acompanhar as mudanças nas condições de mercado mais rápido do que outros funcionários da empresa, pois seu trabalho se adianta às atividades de produção final do produto.

O PMI da Markit reflete apenas dados sobre empresas privadas no país. Os gestores de compras preenchem um questionário que caracteriza os principais parâmetros de suas atividades: preços pagos e recebidos, emprego, nível de produção, número de novos pedidos, etc. Os participantes da pesquisa dão uma avaliação relativa desses indicadores: eles cresceram, diminuíram ou permaneceram no mesmo nível.

Com base nas respostas recebidas, a empresa calcula subíndices que caracterizam emprego, inflação e outros indicadores importantes da atividade econômica.

Cada resposta é ponderada de acordo com o tamanho da empresa e sua contribuição para o volume total da produção ou dos serviços do subsetor a que pertence, assim, as grandes empresas têm o maior impacto no valor do índice.

Os valores obtidos são ajustados tendo em conta as variações sazonais. Valores acima de 50 indicam que a maioria dos entrevistados caracteriza positivamente as condições de negócios no momento da pesquisa, enquanto dados abaixo de 50, uma deterioração nas condições de negócios.

Os índices do PMI são um dos indicadores mais populares entre os analistas. Acredita-se que os índices refletem os primeiros sinais de mudanças na situação econômica na Itália. Assim, o PMI é um indicador líder do nível de produção e inflação.

O crescimento do PMI caracteriza favoravelmente as mudanças nas condições do mercado e pode afetar positivamente as cotações do euro.

