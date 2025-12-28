CalendárioSeções

Itália - Índice Composto de Gestores de Compras publicado pela S&P Global (S&P Global Italy Composite Purchasing Managers Index (PMI))

Itália
EUR, Euro
S&P Global
Negócio
Baixa 53.8
53.1
Prévio
53.8
Prévio
A empresa IHS Markit publica mensalmente o PMI Composto da Itália. O índice é calculado com base em pesquisas mensais de gerentes de compras e é publicado na forma de um relatório consolidado sobre mudanças nas condições de trabalho de empresas privadas no setor manufatureiro e no setor de serviços.

Os gerentes de compras podem acompanhar as mudanças nas condições de mercado mais rápido do que outros funcionários da empresa, pois seu trabalho se adianta às atividades de produção final do produto.

O PMI da Markit reflete apenas dados sobre empresas privadas no país. Os gestores de compras preenchem um questionário que caracteriza os principais parâmetros de suas atividades: preços pagos e recebidos, emprego, nível de produção, número de novos pedidos, etc. Os participantes da pesquisa dão uma avaliação relativa desses indicadores: eles cresceram, diminuíram ou permaneceram no mesmo nível.

Com base nas respostas recebidas, a empresa calcula subíndices que caracterizam emprego, inflação e outros indicadores importantes da atividade econômica.

Cada resposta é ponderada de acordo com o tamanho da empresa e sua contribuição para o volume total da produção ou dos serviços do subsetor a que pertence, assim, as grandes empresas têm o maior impacto no valor do índice.

Os valores obtidos são ajustados tendo em conta as variações sazonais. Valores acima de 50 indicam que a maioria dos entrevistados caracteriza positivamente as condições de negócios no momento da pesquisa, enquanto dados abaixo de 50, uma deterioração nas condições de negócios.

Os índices do PMI são um dos indicadores mais populares entre os analistas. Acredita-se que os índices refletem os primeiros sinais de mudanças na situação econômica na Itália. Assim, o PMI é um indicador líder do nível de produção e inflação.

O crescimento do PMI caracteriza favoravelmente as mudanças nas condições do mercado e pode afetar positivamente as cotações do euro.

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Itália - Índice Composto de Gestores de Compras publicado pela S&P Global (S&P Global Italy Composite Purchasing Managers Index (PMI))".

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
nov. 2025
53.8
53.1
out. 2025
53.1
51.7
set. 2025
51.7
51.7
ago. 2025
51.7
51.5
jul. 2025
51.5
51.1
jun. 2025
51.1
52.5
mai. 2025
52.5
52.1
abr. 2025
52.1
50.5
mar. 2025
50.5
51.9
fev. 2025
51.9
49.7
jan. 2025
49.7
49.7
dez. 2024
49.7
47.7
nov. 2024
47.7
51.0
out. 2024
51.0
49.7
set. 2024
49.7
50.8
ago. 2024
50.8
50.3
jul. 2024
50.3
51.3
jun. 2024
51.3
52.3
mai. 2024
52.3
52.6
abr. 2024
52.6
53.5
mar. 2024
53.5
51.1
fev. 2024
51.1
50.7
jan. 2024
50.7
48.6
dez. 2023
48.6
48.1
nov. 2023
48.1
47.0
out. 2023
47.0
49.2
set. 2023
49.2
48.2
ago. 2023
48.2
48.9
jul. 2023
48.9
49.7
jun. 2023
49.7
52.0
mai. 2023
52.0
55.3
abr. 2023
55.3
55.2
mar. 2023
55.2
52.2
fev. 2023
52.2
51.2
jan. 2023
51.2
49.6
dez. 2022
49.6
48.9
nov. 2022
48.9
45.8
out. 2022
45.8
47.6
set. 2022
47.6
49.6
ago. 2022
49.6
47.7
jul. 2022
47.7
51.3
jun. 2022
51.3
52.4
mai. 2022
52.4
54.5
abr. 2022
54.5
52.1
mar. 2022
52.1
53.6
fev. 2022
53.6
50.1
jan. 2022
50.1
54.7
dez. 2021
54.7
57.6
nov. 2021
57.6
54.2
out. 2021
54.2
56.6
