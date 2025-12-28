O Índice de Preços ao Consumidor excl. Tabaco - Mensal - (CPI FOI excl. Tobacco m/m) reflete a variação percentual nos preços de bens e serviços do ponto de vista das famílias de trabalhadores e de empregados no mês relatado em comparação com o mês anterior. É avaliada uma cesta de bens e serviços, sendo a despesa das famílias responsável por uma grande proporção dos gastos das famílias, enquanto os produtos de tabaco são excluídos do cálculo. Este é um indicador chave da demanda do consumidor e da inflação no país. O crescimento do índice de preços ao consumidor pode ter um impacto positivo nas cotações do euro.

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Itália - IPC excluindo Tabaco (Mensal) (Italy Consumer Price Index (CPI) FOI excl. Tobacco m/m)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).