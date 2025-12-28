O Índice de Atividade dos Gerentes de Compras Industrial (Manufacturing PMI) é calculado pela IHS Markit com base numa pesquisa com uma amostra representativa de empresas do setor industrial.

A pesquisa é realizada na segunda metade do mês. Os participantes respondem a perguntas gerais sobre negócios e condições econômicas, emprego, preços e estoques no setor industrial do país. Com base na pesquisa, para cada variável é calculado um índice de difusão. O índice final é calculado com base no percentual de empresas que relatam uma melhora na situação e metade das empresas que informam nenhuma mudança.

O valor limite no cálculo do índice é definido como 50,0. Uma leitura do índice acima de 50 indica crescimento industrial. Uma leitura do índice abaixo de 50 indica declínio no setor industrial.

Os valores obtidos são ajustados tendo em conta as variações sazonais. Os dados da fonte não são revisados após sua primeira publicação. Por outro lado, os dados dessazonalizados podem ser revisados, se necessário, ao atualizar os fatores sazonais.

Valores acima do esperado podem levar a um aumento na taxa do euro. Se o valor publicado for menor que o esperado, pode-se assumir a depreciação subsequente do euro e o movimento correspondente das cotações.

Últimos valores: