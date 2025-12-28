A Balança Comercial da União Europeia (Trade Balance EU) é calculada como a diferença entre o volume total de exportações para países da UE e importações de países da UE para o período relatado. Um valor positivo indica que o país exporta mais bens e serviços do que importa. Esta situação indica um saldo comercial positivo.

O comércio com outros estados membros da UE compõe mais da metade das transações externas da Itália. Os principais países europeus para os quais a Itália exporta produtos são Alemanha, França, Espanha e Suíça. As principais fontes de importação para a Itália são a Alemanha, a França e os Países Baixos.

No geral, a Itália se beneficia enormemente do intercâmbio de bens e serviços com parceiros da UE. Nos últimos anos, os relatórios da maioria dos períodos mostraram o superávit comercial da Itália ao negociar com países da UE.

Um superávit comercial geralmente afeta favoravelmente as cotações da moeda nacional. No entanto, o impacto do comércio intra-UE no euro é geralmente insignificante.

Últimos valores: