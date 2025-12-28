CalendárioSeções

Itália - Balança Comercial da União Européia (Italy Trade Balance EU)

País:
Itália
EUR, Euro
Fonte:
Instituto Nacional de Estatísticas (National Institute of Statistics)
Setor:
Comércio
Baixa €​-1.310 bilh
€​0.074 bilh
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
A Balança Comercial da União Europeia (Trade Balance EU) é calculada como a diferença entre o volume total de exportações para países da UE e importações de países da UE para o período relatado. Um valor positivo indica que o país exporta mais bens e serviços do que importa. Esta situação indica um saldo comercial positivo.

O comércio com outros estados membros da UE compõe mais da metade das transações externas da Itália. Os principais países europeus para os quais a Itália exporta produtos são Alemanha, França, Espanha e Suíça. As principais fontes de importação para a Itália são a Alemanha, a França e os Países Baixos.

No geral, a Itália se beneficia enormemente do intercâmbio de bens e serviços com parceiros da UE. Nos últimos anos, os relatórios da maioria dos períodos mostraram o superávit comercial da Itália ao negociar com países da UE.

Um superávit comercial geralmente afeta favoravelmente as cotações da moeda nacional. No entanto, o impacto do comércio intra-UE no euro é geralmente insignificante.

Últimos valores:

dados atuais

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Itália - Balança Comercial da União Européia (Italy Trade Balance EU)".

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
out. 2025
€​-1.310 bilh
€​0.074 bilh
set. 2025
€​-0.042 bilh
€​-0.003 bilh
ago. 2025
€​0.172 bilh
€​1.834 bilh
jul. 2025
€​1.917 bilh
€​-0.093 bilh
jun. 2025
€​-0.069 bilh
€​0.716 bilh
mai. 2025
€​0.776 bilh
€​0.128 bilh
abr. 2025
€​0.162 bilh
€​-1.403 bilh
mar. 2025
€​-2.453 bilh
€​-0.383 bilh
fev. 2025
€​-0.361 bilh
€​-0.658 bilh
jan. 2025
€​-0.635 bilh
€​-2.021 bilh
dez. 2024
€​-1.861 bilh
€​-2.039 bilh
nov. 2024
€​-1.816 bilh
€​-0.746 bilh
out. 2024
€​-0.660 bilh
€​-1.171 bilh
set. 2024
€​-1.175 bilh
€​-1.460 bilh
ago. 2024
€​-1.364 bilh
€​0.716 bilh
jul. 2024
€​0.642 bilh
€​-0.961 bilh
jun. 2024
€​-1.045 bilh
€​0.471 bilh
mai. 2024
€​0.524 bilh
€​-0.207 bilh
abr. 2024
€​-0.228 bilh
€​-1.474 bilh
mar. 2024
€​-1.430 bilh
€​-0.851 bilh
fev. 2024
€​-0.851 bilh
€​-0.536 bilh
jan. 2024
€​-0.376 bilh
€​-2.837 bilh
dez. 2023
€​-2.750 bilh
€​-2.390 bilh
nov. 2023
€​-2.385 bilh
€​-0.651 bilh
out. 2023
€​-0.684 bilh
€​-0.424 bilh
set. 2023
€​-0.471 bilh
€​-1.130 bilh
ago. 2023
€​-1.011 bilh
€​1.065 bilh
jul. 2023
€​1.331 bilh
€​-1.805 bilh
jun. 2023
€​-1.729 bilh
€​0.324 bilh
mai. 2023
€​0.267 bilh
€​-0.877 bilh
abr. 2023
€​-0.921 bilh
€​-0.834 bilh
mar. 2023
€​-0.916 bilh
€​-1.902 bilh
fev. 2023
€​-1.889 bilh
€​-2.850 bilh
jan. 2023
€​-2.808 bilh
€​-2.640 bilh
dez. 2022
€​-2.932 bilh
€​-0.393 bilh
nov. 2022
€​-0.371 bilh
€​0.170 bilh
out. 2022
€​0.104 bilh
€​-1.081 bilh
set. 2022
€​-1.023 bilh
€​-1.746 bilh
ago. 2022
€​-1.807 bilh
€​2.367 bilh
jul. 2022
€​2.466 bilh
€​0.497 bilh
jun. 2022
€​0.844 bilh
€​0.196 bilh
mai. 2022
€​0.246 bilh
€​-0.928 bilh
abr. 2022
€​-0.955 bilh
€​0.275 bilh
mar. 2022
€​0.420 bilh
€​-0.219 bilh
fev. 2022
€​-0.115 bilh
€​-0.966 bilh
jan. 2022
€​-0.890 bilh
€​-3.638 bilh
dez. 2021
€​-3.638 bilh
€​-0.044 bilh
nov. 2021
€​-0.060 bilh
€​0.294 bilh
out. 2021
€​0.291 bilh
€​0.753 bilh
set. 2021
€​0.762 bilh
€​-0.279 bilh
