Calendário Econômico
Itália - Balança Comercial da União Européia (Italy Trade Balance EU)
|Baixa
|€-1.310 bilh
|
€0.074 bilh
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
A Balança Comercial da União Europeia (Trade Balance EU) é calculada como a diferença entre o volume total de exportações para países da UE e importações de países da UE para o período relatado. Um valor positivo indica que o país exporta mais bens e serviços do que importa. Esta situação indica um saldo comercial positivo.
O comércio com outros estados membros da UE compõe mais da metade das transações externas da Itália. Os principais países europeus para os quais a Itália exporta produtos são Alemanha, França, Espanha e Suíça. As principais fontes de importação para a Itália são a Alemanha, a França e os Países Baixos.
No geral, a Itália se beneficia enormemente do intercâmbio de bens e serviços com parceiros da UE. Nos últimos anos, os relatórios da maioria dos períodos mostraram o superávit comercial da Itália ao negociar com países da UE.
Um superávit comercial geralmente afeta favoravelmente as cotações da moeda nacional. No entanto, o impacto do comércio intra-UE no euro é geralmente insignificante.
Últimos valores:
dados atuais
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Itália - Balança Comercial da União Européia (Italy Trade Balance EU)".
