Calendário Econômico
Itália - Taxa de Desemprego (Italy Unemployment Rate)
|Baixa
|6.0%
|6.0%
|
6.2%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|6.0%
|
6.0%
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
A Taxa de Desemprego - Mensal - (Unemployment Rate m/m) é a porcentagem de cidadãos italianos desempregados em relação à força de trabalho total. Desempregados são pessoas de 15 a 74 anos que procuram trabalho ativamente nas últimas quatro semanas e podem começar a trabalhar nas próximas duas semanas. O indicador é calculado como a diferença para o mês relatado em comparação com o mês anterior. É realizado ajuste sazonal de dados.
Estatísticas recentes mostram que a taxa de desemprego é mais alta em algumas regiões do sul da Itália e nas regiões localizadas no norte, mais baixa. Além disso, em todo o país, a taxa de desemprego entre jovens está acima da média. Como resultado, muitos jovens vivem com os pais.
Uma diminuição na taxa de desemprego afeta positivamente as cotações da moeda (euro na Itália), porque as pessoas ocupadas gastam mais dinheiro e, portanto, exercem um efeito positivo no PIB. Um aumento na taxa de desemprego significa perda do rendimento para indivíduos e aumento da pressão sobre o Estado, que é forçado a pagar benefícios sociais à população que não trabalha. Assim, o alto desemprego é considerado negativo para o euro.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Itália - Taxa de Desemprego (Italy Unemployment Rate)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
