O Índice de Atividade dos Gerentes de Compras Serviços (Service PMI) é calculado pela IHS Markit com base numa pesquisa com uma amostra representativa de empresas do setor de serviços.

O Índice de Gestores de Compras do Markit inclui informações apenas sobre empresas privadas. Os gerentes de compras preenchem um questionário em que caraterizam os parâmetros de base das suas empresas:

Volume de serviços prestados;

Novos pedidos;

Ordens pendentes (como medida do atraso do trabalho);

Preços pagos (materiais, serviços, mercadorias, bens consumidos pela empresa no processo de prestação de serviços);

Preços obtidos (preços de produção);

Hora de entrega de ordens de empreiteiros;

Inventários;

Emprego;

Volumes futuros.

Os entrevistados dão uma estimativa relativa para estes indicadores: têm crescido, recuado ou permanecido o mesmo. Com base nas respostas recebidas, são calculados subíndices individuais. Esses subíndices caracterizam a inflação, o emprego e outros indicadores importantes da atividade econômica.

O valor limite no cálculo do índice é definido como 50,0. Uma leitura de índice acima do valor limite definido indica um crescimento no setor de serviços. Uma leitura de índice abaixo do valor limite indica um redução no setor de serviços.

Os gerentes de compras podem acompanhar as mudanças nas condições de mercado mais rápido do que outros funcionários da empresa, pois seu trabalho se adianta às atividades de produção final do produto. Assim, o PMI é considerado um indicador precoce de pressões inflacionárias na economia, podendo ser usado para prever mudanças nos preços, emprego, PIB e outros indicadores econômicos.

O crescimento do PMI caracteriza a mudança nas condições de mercado e pode ter um impacto positivo sobre as cotações do euro. Se o valor publicado for menor que o esperado, pode-se assumir a depreciação subsequente do euro e o movimento correspondente das cotações.

