O Índice de Preços ao Consumidor Harmonizado - Mensal - (HICP m/m) reflete a mudança nos preços para a cesta básica de bens e serviços destinados ao consumo final pelas famílias italianas, no mês relatado em comparação com o mês anterior. Os dados para um ICPH são coletados pelo Instituto Nacional de Estatística ISTAT, de acordo com as regras gerais estabelecidas para todas as economias européias. Este cálculo do índice permite comparar o desempenho de diferentes países europeus.

O índice é calculado consoante os preços da cesta básica de bens e serviços, compilada levando em consideração as características individuais de cada um dos países da Europa, usando as regras gerais para definir pesos para bens e serviços incluídos nesta cesta. As previsões de eventos e as loterias são excluídas do cálculo do índice. Um IPC harmonizado permite comparações da inflação entre os estados membros da UE e é um indicador chave usado pelo Banco Central Europeu na determinação de política monetária.

Na Itália, existem outros dois índices de preços ao consumidor, NIC e FOI, que diferem do CPI harmonizado pelo tipo de preço usado no seu cálculo. Assim, o IPCH reflete os preços efetivamente pagos pelos consumidores, levando em consideração descontos e ações, enquanto o NIC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) e o FOI (Índice Nacional de Preços ao Consumidor para Famílias de Trabalhadores e Empregados) sempre levam em consideração os preços de venda completos.

Para calcular o índice, o Instituto de Estatística coleta dados sobre preços nos pontos de venda que os consumidores visitam para fazer compras.

Um valor do indicador IPCH acima do esperado pode ser considerado favorável para o euro.

Últimos valores: