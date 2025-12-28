CalendárioSeções

Calendário Econômico

Países

Itália - Índice de Preços ao Produtor (Mensal) (Italy Producer Price Index (PPI) m/m)

País:
Itália
EUR, Euro
Fonte:
Instituto Nacional de Estatísticas (National Institute of Statistics)
Setor:
Preços
Baixa 1.0% 0.0%
-0.2%
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
  • Visão geral
  • Gráfico
  • Histórico
  • Widget

O Índice de Preços ao Produtor - Mensal - (Producer Price Index m/m) leva em consideração o custo da produção industrial no mercado interno e os preços de venda no mercado externo, além disso, reflete a mudança de preços nas primeiras etapas das vendas (dos fabricantes) no período selecionado.

O IPP reflete a variação percentual nos valores dos preços. Assim, o índice de preços ao produtor mensal reflete a mudança de preços no mês relatado em comparação com o anterior como uma porcentagem (por exemplo, +1,2%).

O índice é calculado pelo Instituto Nacional Italiano de Estatística ISTAT, de acordo com as regras de cálculo adotadas na Europa. Ao calcular o índice, são levados em consideração vários setores da indústria do país de acordo com a classificação ATECO 2002: extração e transporte; produção; gás e energia elétrica; abastecimento de água, esgoto, gerenciamento de resíduos e obras de restauração. Os itens são agregados de acordo com da estrutura hierárquica da ATECO. Assim, eles são divididos em categorias, classes, grupos, divisões e seções, e também diferem entre bens de consumo duráveis e não duráveis, meios de produção, bens intermediários e energia.

Para calcular o indicador, são considerados os preços EXW (à saída da fábrica, em estoque), menos o IVA de 1102 produtos. Para coleta de dados, é formada uma amostra de 3667 empresas, que fornecem mensalmente mais de 12 600 unidades de dados.

Os elementos no cálculo do índice recebem determinados pesos de acordo com o custo das vendas no mercado interno.

Um valor do indicador IPC acima do esperado pode ser considerado favorável para o euro.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Itália - Índice de Preços ao Produtor (Mensal) (Italy Producer Price Index (PPI) m/m)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
nov. 2025
1.0%
0.0%
-0.2%
out. 2025
-0.2%
0.0%
0.2%
set. 2025
0.2%
-0.1%
-0.6%
ago. 2025
-0.6%
-0.5%
0.5%
jul. 2025
0.5%
-0.5%
1.4%
jun. 2025
1.5%
0.3%
-0.7%
mai. 2025
-0.7%
-1.2%
-2.2%
abr. 2025
-2.2%
-1.4%
-2.4%
mar. 2025
-2.4%
0.8%
0.7%
fev. 2025
0.7%
0.8%
1.6%
jan. 2025
1.6%
0.8%
0.6%
dez. 2024
0.6%
0.9%
1.2%
nov. 2024
1.2%
1.0%
0.7%
out. 2024
0.7%
-0.3%
-0.6%
set. 2024
-0.6%
-0.4%
0.7%
ago. 2024
0.7%
0.3%
1.3%
jul. 2024
1.3%
0.0%
0.7%
jun. 2024
0.7%
-0.6%
0.3%
mai. 2024
0.1%
-0.7%
-0.7%
abr. 2024
-0.9%
-1.0%
-0.2%
mar. 2024
-0.2%
-1.2%
-1.0%
fev. 2024
-1.0%
-0.9%
-1.7%
jan. 2024
-1.7%
0.0%
-0.9%
dez. 2023
-0.9%
0.5%
-0.9%
nov. 2023
-0.9%
-0.7%
1.5%
out. 2023
1.5%
-1.4%
0.6%
set. 2023
0.6%
-1.8%
0.5%
ago. 2023
0.5%
-2.2%
-0.1%
jul. 2023
-0.1%
-5.4%
-0.3%
jun. 2023
-0.3%
-6.3%
-2.3%
mai. 2023
-2.3%
-6.2%
-4.8%
abr. 2023
-4.8%
0.5%
-1.5%
mar. 2023
-1.5%
-4.6%
-1.0%
fev. 2023
-1.0%
-2.6%
-7.5%
jan. 2023
-7.5%
3.5%
2.9%
dez. 2022
2.9%
2.4%
2.6%
nov. 2022
2.6%
1.2%
-3.3%
out. 2022
-3.3%
3.8%
2.7%
set. 2022
2.8%
4.4%
2.8%
ago. 2022
2.8%
2.7%
5.0%
jul. 2022
5.0%
2.9%
1.0%
jun. 2022
1.0%
4.6%
0.6%
mai. 2022
0.6%
3.0%
0.2%
abr. 2022
0.2%
6.6%
4.0%
mar. 2022
4.0%
-2.1%
0.4%
fev. 2022
0.4%
7.2%
9.7%
jan. 2022
9.7%
3.3%
0.8%
dez. 2021
0.8%
2.7%
1.2%
nov. 2021
1.2%
5.7%
7.1%
out. 2021
7.1%
1.6%
1.6%
1234
Exportar relatório

Widget do calendário econômico para seu site

Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.

Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.

Plugin oficial para sites em WordPress

Plugin oficial para sites em WordPress

Baixar
MQL5 Algo Trading Community
Tipo de Widget
Idioma
Colorido
Formato de data
Tamanho
×
Exibir informações
Período de calendário padrão
Seu código embutido