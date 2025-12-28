O Índice de Preços ao Produtor - Mensal - (Producer Price Index m/m) leva em consideração o custo da produção industrial no mercado interno e os preços de venda no mercado externo, além disso, reflete a mudança de preços nas primeiras etapas das vendas (dos fabricantes) no período selecionado.

O IPP reflete a variação percentual nos valores dos preços. Assim, o índice de preços ao produtor mensal reflete a mudança de preços no mês relatado em comparação com o anterior como uma porcentagem (por exemplo, +1,2%).

O índice é calculado pelo Instituto Nacional Italiano de Estatística ISTAT, de acordo com as regras de cálculo adotadas na Europa. Ao calcular o índice, são levados em consideração vários setores da indústria do país de acordo com a classificação ATECO 2002: extração e transporte; produção; gás e energia elétrica; abastecimento de água, esgoto, gerenciamento de resíduos e obras de restauração. Os itens são agregados de acordo com da estrutura hierárquica da ATECO. Assim, eles são divididos em categorias, classes, grupos, divisões e seções, e também diferem entre bens de consumo duráveis e não duráveis, meios de produção, bens intermediários e energia.

Para calcular o indicador, são considerados os preços EXW (à saída da fábrica, em estoque), menos o IVA de 1102 produtos. Para coleta de dados, é formada uma amostra de 3667 empresas, que fornecem mensalmente mais de 12 600 unidades de dados.

Os elementos no cálculo do índice recebem determinados pesos de acordo com o custo das vendas no mercado interno.

Um valor do indicador IPC acima do esperado pode ser considerado favorável para o euro.

Últimos valores: