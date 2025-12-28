O Leilão BTP a 10 anos (10-Year BTP Auction) reflete o rendimento médio dos títulos Buoni del Tesoro Poliannuali com prazo de vencimento de 10 anos. O vencimento dos títulos do Tesouro BTP pode ser de três, cinco, sete, dez e trinta anos. A emissão de títulos feita pelos governos visa cobrir o déficit do orçamento do estado, pagar a diferença entre a renda (na forma de impostos) e a quantia necessária para refinanciar a dívida ou acumular capital. A rentabilidade de um título BTP é o rendimento que um investidor receberá se ele o possuir pelo seu período de validade até o vencimento. Todos os participantes recebem o mesmo rendimento conforme a taxa máxima adotada. Os analistas monitoram de perto as mudanças na rentabilidade, pois ela serve como um indicador da situação da dívida pública.

Os títulos a longo prazo BTP são títulos públicos com prazo de vencimento de pelo menos um ano emitidos pelo governo italiano.

Eles circulam no mercado de títulos do governo.

Este indicador está relacionado com títulos com prazo de vencimento de 10 anos, que possuem cupons anuais pagos a cada seis meses. Por exemplo, para um BPT com cupom anual de 5%, no primeiro semestre do ano é pago um cupom de 2,5%, enquanto o cupom restante é pago no final dos 6 meses restantes a uma taxa de 2,5%. Assim, a receita do BTP é determinada por um cupom semestral fixo e pelo preço de pagamento de dívida menos o preço de oferta.

Como o título tem um valor nominal quando resgatado, ele é considerado um título com capital garantido. O preço do BTP é calculado com base na soma do valor presente da anuidade diferida, além disso, os pagamentos são iguais ao valor constante do cupom mais o valor nominal atual recebido no vencimento.

Os títulos BTP podem ser exclusivamente italianos ou europeus. No caso dos europeus, eles são indexados à inflação europeia, expressa pelo Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC), calculado mensalmente pelo Eurostat, enquanto os italianos são indexados à inflação italiana.

