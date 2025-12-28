A Taxa de Desemprego (Quarterly Unemployment Rate) é a porcentagem de desempregados italianos em relação à força de trabalho total. Desempregados são pessoas de 15 a 74 anos que procuram trabalho ativamente nas últimas quatro semanas e podem começar a trabalhar nas próximas duas semanas. O índice trimestral reflete a taxa de desemprego do trimestre anterior. É realizado ajuste sazonal de dados.

Estatísticas recentes mostram que a taxa de desemprego é mais alta em algumas regiões do sul da Itália e nas regiões localizadas no norte, mais baixa. Além disso, em todo o país, a taxa de desemprego entre jovens está acima da média. Como resultado, muitos jovens vivem com os pais.

Uma diminuição na taxa de desemprego afeta positivamente as cotações da moeda (euro na Itália), porque as pessoas ocupadas gastam mais dinheiro e, portanto, exercem um efeito positivo no PIB. Um aumento na taxa de desemprego significa perda do rendimento para indivíduos e aumento da pressão sobre o Estado, que é forçado a pagar benefícios sociais à população que não trabalha. Assim, o alto desemprego é considerado negativo para o euro.

