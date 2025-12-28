Calendário Econômico
Itália - Índice de Preços ao Consumidor (Anual) (Italy Consumer Price Index (CPI) y/y)
|Baixa
|1.1%
|1.2%
|
1.2%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|1.1%
|
1.1%
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
O Índice de Preços ao Consumidor - Anual - (CPI y/y) reflete a variação nos preços da cesta básica de bens e serviços das famílias na Itália, no mês relatado em comparação com o mesmo mês do ano anterior. Este é um indicador fundamental para medir mudanças nas tendências do consumidor, que é usado como um indicador da inflação geral.
Os dados para o cálculo do IPC são coletados a partir de pesquisas locais e centralizadas, bem como de fontes administrativas (por exemplo, dados fornecidos pelo Ministério do Desenvolvimento Econômico). O índice é calculado em diferentes níveis: separadamente para províncias e regiões, bem como para o IPC geral, que é uma média ponderada dos índices regionais.
A cesta do consumidor inclui alimentos, bebidas não alcoólicas e alcoólicas, tabaco, roupas, móveis, eletricidade e água, serviços de transporte, entretenimento, educação e outros bens e serviços. Aos bens e serviços da cesta são atribuídos diferentes pesos que refletem as proporções correspondentes nas despesas de consumo final.
O índice de preços ao consumidor é um dos indicadores mais importantes que caracterizam a inflação no país. Geralmente, para combater a inflação, a taxa é aumentada, o que aumenta o investimento estrangeiro. Por esse motivo, o fato de o valor do índice estar acima da previsão pode ser interpretado como um sinal positivo e um indício de um possível movimento altista do euro. Por outro lado, valores abaixo da previsão podem ter um impacto negativo no euro.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Itália - Índice de Preços ao Consumidor (Anual) (Italy Consumer Price Index (CPI) y/y)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
