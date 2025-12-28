O Índice de Preços ao Consumidor - Anual - (CPI y/y) reflete a variação nos preços da cesta básica de bens e serviços das famílias na Itália, no mês relatado em comparação com o mesmo mês do ano anterior. Este é um indicador fundamental para medir mudanças nas tendências do consumidor, que é usado como um indicador da inflação geral.

Os dados para o cálculo do IPC são coletados a partir de pesquisas locais e centralizadas, bem como de fontes administrativas (por exemplo, dados fornecidos pelo Ministério do Desenvolvimento Econômico). O índice é calculado em diferentes níveis: separadamente para províncias e regiões, bem como para o IPC geral, que é uma média ponderada dos índices regionais.

A cesta do consumidor inclui alimentos, bebidas não alcoólicas e alcoólicas, tabaco, roupas, móveis, eletricidade e água, serviços de transporte, entretenimento, educação e outros bens e serviços. Aos bens e serviços da cesta são atribuídos diferentes pesos que refletem as proporções correspondentes nas despesas de consumo final.

O índice de preços ao consumidor é um dos indicadores mais importantes que caracterizam a inflação no país. Geralmente, para combater a inflação, a taxa é aumentada, o que aumenta o investimento estrangeiro. Por esse motivo, o fato de o valor do índice estar acima da previsão pode ser interpretado como um sinal positivo e um indício de um possível movimento altista do euro. Por outro lado, valores abaixo da previsão podem ter um impacto negativo no euro.

Últimos valores: