Calendário Econômico
Itália - Balança Comercial (Italy Trade Balance)
|Baixa
|€4.156 bilh
|€4.458 bilh
|
€2.968 bilh
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
A Balança Comercial (Trade Balance) mostra a diferença entre o valor total das exportações e importações para o período relatado, ou seja, para seu cálculo a importação é subtraída da exportação. O período base é o mês atual.
O indicador é a porção mais importante da balança de pagamentos do país. As estatísticas de exportação refletem o crescimento econômico da Itália. As importações, ao contrário, refletem as necessidades domésticas do país. Um dos principais itens de exportação da Itália são remédios embalados, carros e autopeças. As maiores importações incluem automóveis e petróleo bruto.
A Itália é o sétimo maior país exportador, tradicionalmente com uma balança comercial positiva.
Do ponto de vista do impacto nas cotações do euro e no mercado financeiro, como os países estrangeiros são obrigados a comprar moeda local para pagar as exportações, o valor do indicador pode ter um impacto significativo nas cotações: valores acima do esperado geralmente têm um efeito favorável no euro e, portanto, podem levar ao crescimento da moeda. Por outro lado, os valores abaixo da previsão podem ter um impacto negativo no euro e levar a uma diminuição no valor da moeda.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Itália - Balança Comercial (Italy Trade Balance)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
Widget do calendário econômico para seu site
Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.
Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.
Plugin oficial para sites em WordPress