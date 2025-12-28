A Balança Comercial (Trade Balance) mostra a diferença entre o valor total das exportações e importações para o período relatado, ou seja, para seu cálculo a importação é subtraída da exportação. O período base é o mês atual.

O indicador é a porção mais importante da balança de pagamentos do país. As estatísticas de exportação refletem o crescimento econômico da Itália. As importações, ao contrário, refletem as necessidades domésticas do país. Um dos principais itens de exportação da Itália são remédios embalados, carros e autopeças. As maiores importações incluem automóveis e petróleo bruto.

A Itália é o sétimo maior país exportador, tradicionalmente com uma balança comercial positiva.

Do ponto de vista do impacto nas cotações do euro e no mercado financeiro, como os países estrangeiros são obrigados a comprar moeda local para pagar as exportações, o valor do indicador pode ter um impacto significativo nas cotações: valores acima do esperado geralmente têm um efeito favorável no euro e, portanto, podem levar ao crescimento da moeda. Por outro lado, os valores abaixo da previsão podem ter um impacto negativo no euro e levar a uma diminuição no valor da moeda.

Últimos valores: