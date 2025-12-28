CalendárioSeções

Itália - Balança Comercial (Italy Trade Balance)

País:
Itália
EUR, Euro
Fonte:
Instituto Nacional de Estatísticas (National Institute of Statistics)
Setor:
Comércio
Baixa €​4.156 bilh €​4.458 bilh
€​2.968 bilh
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
A Balança Comercial (Trade Balance) mostra a diferença entre o valor total das exportações e importações para o período relatado, ou seja, para seu cálculo a importação é subtraída da exportação. O período base é o mês atual.

O indicador é a porção mais importante da balança de pagamentos do país. As estatísticas de exportação refletem o crescimento econômico da Itália. As importações, ao contrário, refletem as necessidades domésticas do país. Um dos principais itens de exportação da Itália são remédios embalados, carros e autopeças. As maiores importações incluem automóveis e petróleo bruto.

A Itália é o sétimo maior país exportador, tradicionalmente com uma balança comercial positiva.

Do ponto de vista do impacto nas cotações do euro e no mercado financeiro, como os países estrangeiros são obrigados a comprar moeda local para pagar as exportações, o valor do indicador pode ter um impacto significativo nas cotações: valores acima do esperado geralmente têm um efeito favorável no euro e, portanto, podem levar ao crescimento da moeda. Por outro lado, os valores abaixo da previsão podem ter um impacto negativo no euro e levar a uma diminuição no valor da moeda.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Itália - Balança Comercial (Italy Trade Balance)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
out. 2025
€​4.156 bilh
€​4.458 bilh
€​2.968 bilh
set. 2025
€​2.852 bilh
€​3.281 bilh
€​1.875 bilh
ago. 2025
€​2.050 bilh
€​6.707 bilh
€​7.829 bilh
jul. 2025
€​7.908 bilh
€​8.843 bilh
€​5.384 bilh
jun. 2025
€​5.409 bilh
€​4.257 bilh
€​6.103 bilh
mai. 2025
€​6.163 bilh
€​4.298 bilh
€​2.448 bilh
abr. 2025
€​2.482 bilh
€​2.481 bilh
€​4.706 bilh
mar. 2025
€​3.657 bilh
€​5.177 bilh
€​4.444 bilh
fev. 2025
€​4.466 bilh
€​2.730 bilh
€​-0.288 bilh
jan. 2025
€​-0.264 bilh
€​4.065 bilh
€​5.820 bilh
dez. 2024
€​5.980 bilh
€​4.231 bilh
€​3.995 bilh
nov. 2024
€​4.218 bilh
€​4.660 bilh
€​5.067 bilh
out. 2024
€​5.153 bilh
€​4.726 bilh
€​2.583 bilh
set. 2024
€​2.580 bilh
€​4.046 bilh
€​1.335 bilh
ago. 2024
€​1.431 bilh
€​5.109 bilh
€​6.817 bilh
jul. 2024
€​6.743 bilh
€​5.353 bilh
€​5.150 bilh
jun. 2024
€​5.065 bilh
€​5.140 bilh
€​6.377 bilh
mai. 2024
€​6.430 bilh
€​4.831 bilh
€​4.829 bilh
abr. 2024
€​4.807 bilh
€​4.415 bilh
€​4.296 bilh
mar. 2024
€​4.341 bilh
€​5.805 bilh
€​6.034 bilh
fev. 2024
€​6.034 bilh
€​3.844 bilh
€​2.495 bilh
jan. 2024
€​2.655 bilh
€​2.065 bilh
€​5.527 bilh
dez. 2023
€​5.614 bilh
€​-0.469 bilh
€​3.884 bilh
nov. 2023
€​3.889 bilh
€​2.890 bilh
€​4.732 bilh
out. 2023
€​4.699 bilh
€​8.093 bilh
€​2.393 bilh
set. 2023
€​2.346 bilh
€​1.335 bilh
€​1.951 bilh
ago. 2023
€​2.070 bilh
€​0.597 bilh
€​6.109 bilh
jul. 2023
€​6.375 bilh
€​11.437 bilh
€​3.461 bilh
jun. 2023
€​7.718 bilh
€​6.489 bilh
€​4.767 bilh
mai. 2023
€​4.711 bilh
€​3.831 bilh
€​0.362 bilh
abr. 2023
€​0.318 bilh
€​2.753 bilh
€​7.623 bilh
mar. 2023
€​7.541 bilh
€​-2.633 bilh
€​2.095 bilh
fev. 2023
€​2.108 bilh
€​-3.427 bilh
€​-4.236 bilh
jan. 2023
€​-4.194 bilh
€​-0.183 bilh
€​1.360 bilh
dez. 2022
€​1.067 bilh
€​-2.916 bilh
€​1.423 bilh
nov. 2022
€​1.445 bilh
€​-5.144 bilh
€​-2.057 bilh
out. 2022
€​-2.123 bilh
€​-4.583 bilh
€​-6.512 bilh
set. 2022
€​-6.454 bilh
€​-7.119 bilh
€​-9.508 bilh
ago. 2022
€​-9.569 bilh
€​-4.575 bilh
€​-0.460 bilh
jul. 2022
€​-0.361 bilh
€​0.219 bilh
€​-2.512 bilh
jun. 2022
€​-2.166 bilh
€​-1.368 bilh
€​-0.062 bilh
mai. 2022
€​-0.012 bilh
€​-2.528 bilh
€​-3.639 bilh
abr. 2022
€​-3.666 bilh
€​-0.374 bilh
€​-0.229 bilh
mar. 2022
€​-0.084 bilh
€​-1.620 bilh
€​-1.766 bilh
fev. 2022
€​-1.662 bilh
€​-1.170 bilh
€​-5.128 bilh
jan. 2022
€​-5.052 bilh
€​2.942 bilh
€​1.103 bilh
dez. 2021
€​1.103 bilh
€​5.734 bilh
€​4.179 bilh
nov. 2021
€​4.163 bilh
€​5.467 bilh
€​3.891 bilh
out. 2021
€​3.888 bilh
€​5.961 bilh
€​2.444 bilh
set. 2021
€​2.454 bilh
€​4.866 bilh
€​1.317 bilh
