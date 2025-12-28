As Vendas da Indústria - Anual - (Industrial Sales y/y) refletem mudanças no valor de mercadorias vendidas por empresas italianas no setor industrial no mês de referência em comparação com o mesmo mês do ano anterior. Este é um indicador importante para avaliar a tendência de crescimento das capacidades de produção das indústrias.

O índice é calculado com base numa pesquisa com empresas italianas que se servem de pelo menos 20 pessoas. Para obter dados mais completos, é compilada uma amostra de empresas para participarem da pesquisa, levando em consideração a classificação Alteco 2007. No âmbito deste estudo, são calculados índices compostos de vendas no mercado interno e externo. O índice resultante é calculado usando a fórmula de Laspeyres como uma média ponderada. O período base para os cálculos é 2015.

Os dados são liberados 45 dias após o período do relatório. O índice é frequentemente usado para análises econômicas, inclusive em combinação com outros indicadores econômicos de produção e vendas, além de dados sobre o PIB e da relação dívida/PIB.

Quanto à interpretação dos resultados na tomada de decisões de trading, leituras acima do esperado são consideradas favoráveis para o euro, já valores inferiores, negativos.

Últimos valores: