스웨덴 소비자 물가 지수 y/y (Sweden Consumer Price Index (CPI) y/y)
|중간
|-0.2%
|1.2%
|
0.4%
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
|0.0%
|
-0.2%
|다음 발표
|실제
|예측
|
이전
스웨덴의 CPI(소비자물가지수) y/y는 1년 전 같은 달에 비해 당월 소비재 및 서비스 바스켓 가격이 변동한 것을 반영합니다. CPI는 상품과 서비스의 최종 소비자를 나타내는 가계의 관점에서 가격 변화를 반영하므로, 이 지수는 전체 민간 내수 소비의 가격 변화를 보여줍니다.
이 지수는 고정 소비자 바스켓에 포함된 상품과 서비스의 가치의 변화로 계산됩니다. 바스켓에는 가계 지출을 대표하는 상품과 서비스가 포함되어 있습니다. 음식 및 음료, 의류, 전기 및 수도, 서비스(보건, 교통, 통신, 오락, 교육 등)가 이러한 서비스입니다.
소비자물가지수(CPI)는 인플레이션과 국가경제 상태를 측정하는 핵심 지표입니다. 이 지수는 금리, 세제 혜택, 임금 및 정부 혜택에 영향을 미칠 수 있습니다. 인플레이션의 척도가 되는 CPI는 스웨덴 크로나의 가치에 강한 영향을 미칠 수 있습니다. 지표 증가는 SEK 시세에 대해 긍정적인 것으로 볼 수 있습니다.
마지막 값:
실제 자료
예측
"스웨덴 소비자 물가 지수 y/y (Sweden Consumer Price Index (CPI) y/y)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.
예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.
