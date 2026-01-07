스웨덴 비즈니스 재고 변경 (Sweden Business Inventories Change)
국가:
스웨덴
SEK, 스웨덴 크로나
분야:
비즈니스
|낮음
|Kr3.465 B
|
Kr2.327 B
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
|
Kr3.465 B
|다음 발표
|실제
|예측
|
이전
마지막 값:
실제 자료
"스웨덴 비즈니스 재고 변경 (Sweden Business Inventories Change)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트.
날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
3 Q 2025
Kr3.465 B
Kr2.327 B
2 Q 2025
Kr1.964 B
Kr6.677 B
1 Q 2025
Kr8.705 B
Kr-5.478 B
4 Q 2024
Kr-6.141 B
Kr6.177 B
3 Q 2024
Kr1.824 B
Kr-2.166 B
2 Q 2024
Kr-2.394 B
Kr8.633 B
1 Q 2024
Kr3.691 B
Kr-8.494 B
4 Q 2023
Kr-6.846 B
Kr-7.693 B
3 Q 2023
Kr-7.389 B
Kr-3.636 B
2 Q 2023
Kr-4.189 B
Kr19.440 B
1 Q 2023
Kr16.381 B
Kr-7.704 B
웹 사이트의 경제 일정 위젯
경제 이벤트 달력을 직접 만드십시오. 이렇게 하려면 크기 및 표시 기간을 지정하기만 하면 됩니다. 이 위젯은 웹 사이트에서 자유롭게 사용할 수 있습니다. 그러나, 우리는 당신에게 제공된 코드를 변경하지 않은 상태로 유지하기를 요청합니다.
달력 데이터는 그대로 제공됩니다. 경제 뉴스 발표 빈도와 일정뿐만 아니라 경제 매개변수의 가치도 우리가 모르는 사이에 바뀔 수 있습니다. 제공된 정보를 사용할 수 있지만, 달력 데이터를 기반으로 거래 결정을 내릴 때 발생할 수 있는 모든 위험을 감수해야 합니다.
WordPress 웹 사이트에 공식 플러그인 사용