캘린더섹션

경제 달력

국가

스웨덴 비즈니스 재고 변경 (Sweden Business Inventories Change)

국가:
스웨덴
SEK, 스웨덴 크로나
소스:
스웨덴 통계청(SCB) (Statistics Sweden (SCB))
분야:
비즈니스
낮음 Kr​3.465 B
Kr​2.327 B
마지막 발표 중요도 실제 예측
이전
Kr​3.465 B
다음 발표 실제 예측
이전
  • 개요
  • 차트
  • 역사
  • 위젯

마지막 값:

실제 자료

"스웨덴 비즈니스 재고 변경 (Sweden Business Inventories Change)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
3 Q 2025
Kr​3.465 B
Kr​2.327 B
2 Q 2025
Kr​1.964 B
Kr​6.677 B
1 Q 2025
Kr​8.705 B
Kr​-5.478 B
4 Q 2024
Kr​-6.141 B
Kr​6.177 B
3 Q 2024
Kr​1.824 B
Kr​-2.166 B
2 Q 2024
Kr​-2.394 B
Kr​8.633 B
1 Q 2024
Kr​3.691 B
Kr​-8.494 B
4 Q 2023
Kr​-6.846 B
Kr​-7.693 B
3 Q 2023
Kr​-7.389 B
Kr​-3.636 B
2 Q 2023
Kr​-4.189 B
Kr​19.440 B
1 Q 2023
Kr​16.381 B
Kr​-7.704 B
리포트 보내기

웹 사이트의 경제 일정 위젯

경제 이벤트 달력을 직접 만드십시오. 이렇게 하려면 크기 및 표시 기간을 지정하기만 하면 됩니다. 이 위젯은 웹 사이트에서 자유롭게 사용할 수 있습니다. 그러나, 우리는 당신에게 제공된 코드를 변경하지 않은 상태로 유지하기를 요청합니다.

달력 데이터는 그대로 제공됩니다. 경제 뉴스 발표 빈도와 일정뿐만 아니라 경제 매개변수의 가치도 우리가 모르는 사이에 바뀔 수 있습니다. 제공된 정보를 사용할 수 있지만, 달력 데이터를 기반으로 거래 결정을 내릴 때 발생할 수 있는 모든 위험을 감수해야 합니다.

WordPress 웹 사이트에 공식 플러그인 사용

WordPress 웹 사이트에 공식 플러그인 사용

다운로드
MQL5 Algo Trading Community
위젯 유형
언어
컬러 테마
날짜 형식
크기
×
디스플레이 정보
기본 일정 기간
임베드 코드