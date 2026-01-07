스웨덴의 소매판매 m/m 지표는 스웨덴 상품 및 서비스의 소매판매가 이전과 비교하여 보고된 달에 변경된 것을 반영합니다. 부가가치세를 포함한 실제 가치의 변화를 반영합니다.

통계에는 식품, 의류, 신발, 생활용품, 의료용품 등에 대한 지출이 포함됩니다. 자동차 판매는 포함되지 않습니다.

스웨덴 통계청은 매월 SEK 2백만 이상의 순매출액을 가진 스웨덴 유통업체를 대상으로 지수 산출을 위한 데이터를 수집합니다. 표본은 국세청이 제공한 자료를 토대로 분기별로 업데이트 됩니다. 설문 참가자는 소매점에서 판매하는 상품의 양에 대한 데이터를 제공합니다. 수집된 수치는 비영업일 및 공휴일의 영향을 배제하기 위해 계절 및 달력 조정의 대상이 됩니다.

월별 소매판매 지표는 국내총생산(GDP)과 그 구성요소의 계산의 일부로서, 경제 상황을 모니터링하고 통화 정책을 개발하는 데 사용됩니다. 또한, 수신된 데이터는 소매 산업의 비교 효과 분석을 가능하게 합니다.

소매 판매 증가는 소비자 활동이 증가했음을 나타내며 스웨덴 크로나 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

