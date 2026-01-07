스웨덴 소비자 물가 일치 지수(HICP) m/m (Sweden Harmonised Index of Consumer Prices (HICP) m/m)
|낮음
|-0.2%
|
0.4%
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
|
-0.2%
|다음 발표
|실제
|예측
|
이전
스웨덴의 소비자물가 일치지수(HICP) m/m는 해당 달의 최종 가계소비 목적의 상품과 서비스의 소비자 바스켓 가격이 전월에 비해 변동된 것을 반영합니다. HICP 계산을 위한 데이터는 일반적인 유럽 규칙에 따라 수집되며 유럽 전체에서 조정됩니다. 이 접근방식은 다른 유럽 국가에서 지수의 호환성을 가능하게 합니다.
이 지수는 각 국가의 개별적 특수성과 관련하여 구성된 상품과 서비스의 바스켓과 이 바스켓을 구성하는 상품과 서비스의 가중치를 위해 이들 규칙에 공통되는 규칙을 고려하여 계산됩니다. 이 지수는 EU 회원국 간의 인플레이션 비교를 가능하게 하며, 유럽 중앙은행이 통화 정책을 결정할 때 사용하는 핵심 지표입니다.
HICP는 할인이나 판촉 등 소비자가 실제로 지불하는 가격을 말합니다. 지표 계산을 위한 데이터는 판매 지점에서 수집됩니다.
예상보다 높은 HICP m/m 수치는 일반적으로 스웨덴 크로나 시세에 대해 긍정적인 것으로 간주됩니다.
마지막 값:
실제 자료
"스웨덴 소비자 물가 일치 지수(HICP) m/m (Sweden Harmonised Index of Consumer Prices (HICP) m/m)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트.
