스웨덴의 실업률은 15세에서 74세 사이의 전체 민간 노동력에 대한 현재 실업자의 비율을 반영합니다. 스웨덴 통계청이 발표한 수치는 실업자 데이터의 공식 출처 역할을 합니다.

이 지수는 18,000명 이상을 대상으로 한 월별 전화 설문조사를 바탕으로 산출됩니다. 설문 조사를 위한 표본은 모집단 레지스터에서 랜덤하게 추출됩니다. 노동 시장의 변화를 추적하기 위해, 모든 사람은 보통 3개월 간격으로 여러 번(보통 최대 8번) 인터뷰를 합니다. 수신된 응답 내용을 바탕으로 매월 노동력 설문조사가 발행됩니다.

다른 모든 나라와 마찬가지로, 스웨덴의 실업자 통계는 그 나라의 경제 발전을 반영하는 가장 중요한 지표 중 하나입니다. 조사 결과는 노동 정책 계획 및 의사 결정의 기초로 다른 노동 시장 통계와 함께 사용됩니다. 이 수치는 경제 및 사회 연구에도 사용됩니다. 실업은 사회 상황의 지표가 됩니다. ECB와 같은 국제 기구에도 적절한 실업 데이터가 제공됩니다.

실업률 증가는 노동 시장의 하락을 나타내는 것으로 국가 경제에 좋지 않습니다. 따라서 예상보다 높은 판독값은 스웨덴 크로나 시세에 부정적으로 볼 수 있습니다.

마지막 값: