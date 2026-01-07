스웨덴 실업률 (Sweden Unemployment Rate)
|낮음
|8.2%
|8.1%
|
8.9%
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
|8.1%
|
8.2%
|다음 발표
|실제
|예측
|
이전
스웨덴의 실업률은 15세에서 74세 사이의 전체 민간 노동력에 대한 현재 실업자의 비율을 반영합니다. 스웨덴 통계청이 발표한 수치는 실업자 데이터의 공식 출처 역할을 합니다.
이 지수는 18,000명 이상을 대상으로 한 월별 전화 설문조사를 바탕으로 산출됩니다. 설문 조사를 위한 표본은 모집단 레지스터에서 랜덤하게 추출됩니다. 노동 시장의 변화를 추적하기 위해, 모든 사람은 보통 3개월 간격으로 여러 번(보통 최대 8번) 인터뷰를 합니다. 수신된 응답 내용을 바탕으로 매월 노동력 설문조사가 발행됩니다.
다른 모든 나라와 마찬가지로, 스웨덴의 실업자 통계는 그 나라의 경제 발전을 반영하는 가장 중요한 지표 중 하나입니다. 조사 결과는 노동 정책 계획 및 의사 결정의 기초로 다른 노동 시장 통계와 함께 사용됩니다. 이 수치는 경제 및 사회 연구에도 사용됩니다. 실업은 사회 상황의 지표가 됩니다. ECB와 같은 국제 기구에도 적절한 실업 데이터가 제공됩니다.
실업률 증가는 노동 시장의 하락을 나타내는 것으로 국가 경제에 좋지 않습니다. 따라서 예상보다 높은 판독값은 스웨덴 크로나 시세에 부정적으로 볼 수 있습니다.
마지막 값:
실제 자료
예측
"스웨덴 실업률 (Sweden Unemployment Rate)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.
예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.
웹 사이트의 경제 일정 위젯
경제 이벤트 달력을 직접 만드십시오. 이렇게 하려면 크기 및 표시 기간을 지정하기만 하면 됩니다. 이 위젯은 웹 사이트에서 자유롭게 사용할 수 있습니다. 그러나, 우리는 당신에게 제공된 코드를 변경하지 않은 상태로 유지하기를 요청합니다.
달력 데이터는 그대로 제공됩니다. 경제 뉴스 발표 빈도와 일정뿐만 아니라 경제 매개변수의 가치도 우리가 모르는 사이에 바뀔 수 있습니다. 제공된 정보를 사용할 수 있지만, 달력 데이터를 기반으로 거래 결정을 내릴 때 발생할 수 있는 모든 위험을 감수해야 합니다.
WordPress 웹 사이트에 공식 플러그인 사용