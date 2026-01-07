스웨덴 M3 통화 공급 지수 y/y 지수는 국가 경제에 유통되는 전체 통화 공급량의 변화를 반영합니다. 그것은 국가 경제에 재정을 직접 반영하고 있습니다. 통화 공급 데이터는 주로 스웨덴 경제의 실제 활동에 대한 단기적인 추가 지표들을 제공합니다.

M3 머니 서플라이에는 유통 중인 지폐와 동전, 결제 및 경상 은행 계좌에 대한 자금, 수요 및 저축 예금, 기관 머니 마켓 펀드, 재매입 약정, 채무 증권 등이 포함됩니다. 이러한 서로 다른 통화 총계 중에서, M3가 가장 안정적이기 때문에 가장 중요합니다. 예를 들어 저축 이자율만 변동하면 M1과 M2는 재분배되고 M3는 일정하게 유지됩니다.

일반적으로 통화 공급 M3의 성장과 인플레이션, 경제 성장, 소득 사이에 긍정적인 관계가 가정됩니다. 이는 통화 공급 부족 M3가 나머지 세 가지 경제 변수에 부정적인 영향을 미친다는 것을 의미합니다. 따라서 M3의 증가는 스웨덴 크로나 시세에 긍정적인 영향을 미칠 것이다. 소득과 인플레이션 또한 결과적으로 증가할 것이기 때문입니다.

