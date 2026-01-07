스웨덴 산업생산지수 y/y는 민간기업의 산업생산이 전년도 같은 달에 비해 변동된 것을 반영하고 있습니다. 지표 계산은 제조, 광업, 정제, 에너지 생산 등을 포함한 모든 생산 부문을 포함합니다.

지수 산출 데이터는 최소 20명 이상의 직원이거나 5,000만 SEK 이상의 순이익을 보유한 산업기업을 대상으로 온라인 설문조사를 통해 수집됩니다. 비료, 시멘트, 콘크리트, 연마재 생산 등 특정 업종의 데이터를 수집하기 위해 종업원 10인 이상 중소기업도 조사에 포함됩니다.

지수는 2015년으로 설정된 기준 기간을 기준으로 계산됩니다. 2015년 지수 벤치마크는 100과 같습니다.

산업생산은 스웨덴의 단기 경제 발전 지표 중 하나인 중요한 경제 지표입니다. 이 지수는 GDP 계산에 사용됩니다. 또한, 스웨덴의 산업 생산 통계는 유럽의 월간 프로드콤 보고서에 포함되어 있습니다.

스웨덴 산업 생산 증가는 호재이며 스웨덴 크로나 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

