스웨덴 산업 신주문 y/y (Sweden Industrial New Orders y/y)
|낮음
|12.1%
|-1.7%
|
6.7%
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
|12.0%
|
12.1%
|다음 발표
|실제
|예측
|
이전
스웨덴 산업신주문지표 y/y는 보고된 달 동안 스웨덴에서 민간기업이 받은 신규 주문이 1년 전 같은 달에 비해 변경된 것을 반영합니다. 이 지표는 제조, 광업, 정제, 에너지 생산 등을 포함한 스웨덴 생산의 모든 부문에서 주문을 반영합니다.
스웨덴 통계청은 직원 수가 20명 이상이거나 5천만 SEK 이상의 순이익을 가진 산업기업을 대상으로 매월 온라인 설문조사를 통해 지수 산출을 위한 데이터를 수집합니다. 새로운 주문 데이터는 업계 일반 조사의 일부로 수집됩니다.
산업 주문은 미래 생산량을 반영하며, 그 때문에 이 지수는 선도적인 생산 지표로 간주됩니다. 이전 기간 데이터는 새로운 데이터가 수신됨에 따라 수정할 수 있습니다.
신산업 수주 증가가 호재로 작용하고 있어 국가경제 확대를 시사합니다. 그렇기 때문에 예상보다 높은 지표 판독값은 스웨덴 크로나 시세에 긍정적으로 볼 수 있습니다.
마지막 값:
실제 자료
예측
"스웨덴 산업 신주문 y/y (Sweden Industrial New Orders y/y)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.
예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.
