스웨덴 경제동향지표 (Sweden Economic Tendency Indicator)

국가:
스웨덴
SEK, 스웨덴 크로나
소스:
국립경제연구원 (KI) (National Institute of Economic Reasearch (KI))
분야:
비즈니스
낮음 103.7
101.5
마지막 발표 중요도 실제 예측
이전
스웨덴 경제 경향 지표는 스웨덴 소비자와 기업 모두의 관점에서 다양한 경제 지표의 경향을 반영합니다. 국립경제연구원(NIER)이 매월 실시하는 스웨덴 소비자와 기업 설문조사를 바탕으로 월별로 산출합니다.

NIER는 매달 약 1,500명의 소비자와 7,000개의 회사를 조사합니다. 소비자 샘플에는 16세에서 84세 사이의 무작위로 선정된 스웨덴 시민들이 포함되어 있습니다. 그 조사는 전화로 이루어집니다. 사업 샘플에는 직원이 최소 100명 이상인 회사가 포함되어 있습니다. 설문지는 이메일로 그들에게 보내집니다.

그 조사는 본질적으로 질적이게 됩니다. 이는 응답자들이 절대적인 수치를 제시하지 않고 상황을 더 낫거나, 더 나빠지거나, 변화가 없다고 평가한다는 것을 의미합니다. 최종 지표 값은 특정 가중치가 할당된 서로 다른 그룹에서 받은 반응을 기반으로 계산됩니다. 예를 들어 생산 비중이 40%, 서비스업 비중이 30%, 건설업과 무역이 각각 5%씩, 소비자 비중이 20%에 이릅니다. 평균 성장률이 100보다 높고, 값이 110보다 크면 강한 성장을 의미합니다. 각각 100 미만과 90 미만은 약한 것으로 그리고 매우 약한 것으로 간주합니다.

경제동향지표는 그 나라 경제에 대한 소비심리와 기업심리를 특징짓습니다. 수치가 100을 넘으면 스웨덴에 긍정적인 기류를 나타냅니다. 이것은 스웨덴 크로나에게 긍정적인 것으로 볼 수 있습니다. 수치가 100 이하면 비관적인 심리를 나타냅니다.

마지막 값:

실제 자료

예측

"스웨덴 경제동향지표 (Sweden Economic Tendency Indicator)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
12월 2025
103.7
101.5
11월 2025
N/D
98.0
100.8
10월 2025
100.8
97.8
9월 2025
97.2
96.3
8월 2025
96.0
94.3
7월 2025
94.3
91.6
92.8
6월 2025
92.8
93.0
94.5
5월 2025
94.6
94.2
95.0
4월 2025
94.8
96.3
95.0
3월 2025
95.2
98.6
96.7
2월 2025
97.1
98.4
97.4
1월 2025
97.7
98.1
97.5
12월 2024
97.5
96.7
97.5
11월 2024
97.2
94.3
93.6
10월 2024
93.6
95.4
94.6
9월 2024
94.9
94.5
94.6
8월 2024
94.7
94.2
94.9
7월 2024
95.0
94.8
96.4
6월 2024
96.3
93.2
94.1
5월 2024
94.0
94.9
94.9
4월 2024
95.0
94.3
93.1
3월 2024
93.1
92.3
90.7
2월 2024
90.5
89.7
90.6
1월 2024
90.5
85.5
84.7
12월 2023
84.3
84.2
84.9
11월 2023
84.6
83.9
84.9
10월 2023
84.7
83.3
86.0
9월 2023
85.8
84.2
85.3
8월 2023
85.2
86.3
87.7
7월 2023
87.5
91.9
89.9
6월 2023
90.3
88.2
89.3
5월 2023
89.4
87.6
87.3
4월 2023
87.3
86.8
88.4
3월 2023
88.2
83.8
86.2
2월 2023
85.7
83.3
83.3
1월 2023
82.3
84.4
85.0
12월 2022
84.7
84.4
85.1
11월 2022
84.5
87.5
84.8
10월 2022
84.6
94.0
90.8
9월 2022
90.8
99.3
97.2
8월 2022
97.5
103.6
101.4
7월 2022
101.3
108.2
105.7
6월 2022
105.9
110.1
110.3
5월 2022
110.5
110.0
109.4
4월 2022
109.5
111.8
110.3
3월 2022
110.3
111.7
113.1
2월 2022
113.0
113.7
109.8
1월 2022
110.1
117.8
116.3
12월 2021
117.1
119.3
117.6
11월 2021
118.0
120.3
119.9
123
