스웨덴 경제 경향 지표는 스웨덴 소비자와 기업 모두의 관점에서 다양한 경제 지표의 경향을 반영합니다. 국립경제연구원(NIER)이 매월 실시하는 스웨덴 소비자와 기업 설문조사를 바탕으로 월별로 산출합니다.

NIER는 매달 약 1,500명의 소비자와 7,000개의 회사를 조사합니다. 소비자 샘플에는 16세에서 84세 사이의 무작위로 선정된 스웨덴 시민들이 포함되어 있습니다. 그 조사는 전화로 이루어집니다. 사업 샘플에는 직원이 최소 100명 이상인 회사가 포함되어 있습니다. 설문지는 이메일로 그들에게 보내집니다.

그 조사는 본질적으로 질적이게 됩니다. 이는 응답자들이 절대적인 수치를 제시하지 않고 상황을 더 낫거나, 더 나빠지거나, 변화가 없다고 평가한다는 것을 의미합니다. 최종 지표 값은 특정 가중치가 할당된 서로 다른 그룹에서 받은 반응을 기반으로 계산됩니다. 예를 들어 생산 비중이 40%, 서비스업 비중이 30%, 건설업과 무역이 각각 5%씩, 소비자 비중이 20%에 이릅니다. 평균 성장률이 100보다 높고, 값이 110보다 크면 강한 성장을 의미합니다. 각각 100 미만과 90 미만은 약한 것으로 그리고 매우 약한 것으로 간주합니다.

경제동향지표는 그 나라 경제에 대한 소비심리와 기업심리를 특징짓습니다. 수치가 100을 넘으면 스웨덴에 긍정적인 기류를 나타냅니다. 이것은 스웨덴 크로나에게 긍정적인 것으로 볼 수 있습니다. 수치가 100 이하면 비관적인 심리를 나타냅니다.

