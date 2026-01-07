스웨덴 소비자 신뢰 지수(CCI)는 국가 경제의 안정성에 대한 소비자 신뢰 수준을 보여줍니다. 이 지수는 국립경제연구원(NIER)이 이달 첫 2주 동안 실시한 소비자 조사를 바탕으로 매월 산출합니다.

NIER는 매달 약 1,500명의 스웨덴 시민들과 전화 설문 조사를 통해 인터뷰를 합니다. 조사를 위해 16세에서 84세 사이의 시민들을 무작위로 추출한 표본이 작성되었습니다. 면접에서 참가자들에게는 그들 자신의 재정 상황, 국가의 현재 경제 상황, 그리고 대량 구매와 저축의 기회를 평가하도록 요청 받습니다. 그 조사는 본질적으로 질적이게 됩니다. 이는 응답자들이 절대적인 수치를 제시하지 않고 상황을 더 낫거나, 더 나빠지거나, 변화가 없다고 평가한다는 것을 의미합니다.

동일한 프레임워크 내에서 마이크로 인덱스와 매크로 인덱스의 두 가지 구성 요소가 계산됩니다. 첫 번째는 개인 금융에 대한 신뢰도를 반영하는 것이고, 두 번째는 스웨덴 경제 전반에 대한 의견을 다루는 것입니다.

100을 넘으면 소비심리와 경제환경이 좋아진다는 뜻입니다. 따라서 예상보다 높은 성장은 스웨덴 크로나에 긍정적인 것으로 볼 수 있습니다. 반대로 값이 낮으면 SEK 시세는 떨어진다고 볼 수 있습니다.

