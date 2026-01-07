스웨덴의 용량 활용도 q/q는 스웨덴 산업 분야에서 용량 활용의 분기별 역학을 반영합니다. 그것은 공산품에 대한 생산과 수요의 증가의 지표가 됩니다.

용량 활용률은 경제 및 관리 회계의 개념으로, 회사나 국가가 실제로 사용하고 있는 장비 생산 용량의 양을 나타냅니다. 따라서, 실제 생산, 즉 장비가 완전히 사용될 때 제조될 수 있는 제품의 잠재적 부피에 비해 설치된 장비를 사용하여 "실제로" 생산된 것을 말합니다.

이 지표는 스웨덴 통계청에서 발행합니다. 전체 간행물에는 광업, 에너지, 자본재, 내구재 등 분야별 분류가 포함되어 있습니다.

고용량 활용은 높은 생산 수준과 고용과 관련이 있습니다. 따라서 예상보다 높은 지표 판독치는 스웨덴 크로나 시세에 긍정적으로 볼 수 있습니다.

