스웨덴 용량 활용률 q/q (Sweden Capacity Utilization q/q)

국가:
스웨덴
SEK, 스웨덴 크로나
소스:
스웨덴 통계청(SCB) (Statistics Sweden (SCB))
분야:
비즈니스
낮음 -0.2% -0.4%
0.8%
마지막 발표 중요도 실제 예측
이전
-0.1%
-0.2%
다음 발표 실제 예측
이전
스웨덴의 용량 활용도 q/q는 스웨덴 산업 분야에서 용량 활용의 분기별 역학을 반영합니다. 그것은 공산품에 대한 생산과 수요의 증가의 지표가 됩니다.

용량 활용률은 경제 및 관리 회계의 개념으로, 회사나 국가가 실제로 사용하고 있는 장비 생산 용량의 양을 나타냅니다. 따라서, 실제 생산, 즉 장비가 완전히 사용될 때 제조될 수 있는 제품의 잠재적 부피에 비해 설치된 장비를 사용하여 "실제로" 생산된 것을 말합니다.

이 지표는 스웨덴 통계청에서 발행합니다. 전체 간행물에는 광업, 에너지, 자본재, 내구재 등 분야별 분류가 포함되어 있습니다.

고용량 활용은 높은 생산 수준과 고용과 관련이 있습니다. 따라서 예상보다 높은 지표 판독치는 스웨덴 크로나 시세에 긍정적으로 볼 수 있습니다.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
3 Q 2025
-0.2%
-0.4%
0.8%
2 Q 2025
0.4%
0.0%
0.6%
1 Q 2025
0.5%
-0.1%
0.5%
4 Q 2024
0.7%
-0.2%
-1.4%
3 Q 2024
-0.9%
0.1%
-0.3%
2 Q 2024
0.6%
0.3%
0.2%
1 Q 2024
0.2%
-0.2%
-1.3%
4 Q 2023
-1.3%
0.6%
-0.8%
3 Q 2023
-0.5%
0.1%
-0.1%
2 Q 2023
0.6%
0.1%
0.8%
1 Q 2023
0.8%
-0.3%
-0.4%
4 Q 2022
-0.1%
0.3%
-1.0%
3 Q 2022
-0.9%
-0.3%
0.6%
2 Q 2022
0.8%
0.2%
0.2%
1 Q 2022
0.1%
0.0%
-0.3%
4 Q 2021
0.1%
-0.6%
-0.4%
3 Q 2021
-0.7%
1.4%
1.5%
2 Q 2021
1.6%
4.8%
1.8%
1 Q 2021
1.4%
5.1%
1.9%
4 Q 2020
1.7%
1.2%
3.8%
3 Q 2020
4.4%
-5.6%
-6.7%
2 Q 2020
-6.3%
0.2%
-0.3%
1 Q 2020
-0.2%
1.7%
-1.9%
4 Q 2019
-2.1%
-0.4%
0.5%
3 Q 2019
0.5%
0.1%
2 Q 2019
0.0%
0.3%
1 Q 2019
0.5%
-0.5%
4 Q 2018
-0.6%
0.2%
3 Q 2018
0.2%
0.5%
2 Q 2018
0.6%
-0.7%
1 Q 2018
-0.4%
-0.3%
4 Q 2017
-0.3%
0.2%
3 Q 2017
0.2%
0.5%
2 Q 2017
0.5%
0.6%
1 Q 2017
0.4%
1.0%
4 Q 2016
1.0%
-0.6%
3 Q 2016
-0.3%
-0.2%
2 Q 2016
-0.2%
0.6%
1 Q 2016
0.9%
-0.4%
4 Q 2015
-0.4%
-1.0%
3 Q 2015
-1.0%
-0.3%
2 Q 2015
1.0%
0.2%
1 Q 2015
-0.2%
0.6%
4 Q 2014
0.5%
-0.4%
3 Q 2014
-0.2%
