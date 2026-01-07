스웨덴의 기업신뢰지수는 현재의 경제환경에 대한 기업들의 낙관론을 반영하고 있습니다. 이 지수는 국립경제연구원(NIER)이 실시한 온라인 설문조사를 통해 매월 산출됩니다.

National Institute는 약 7,000개의 스웨덴 기업의 경영자들을 월 단위로 인터뷰 합니다. 이 샘플에는 직원이 100명 이상인 회사가 포함되어 있습니다. 기업은 규모와 산업에 따라 계층화 됩니다. 응답자로부터 모든 데이터를 수집하는 데는 약 3주가 걸립니다.

특정 회사의 응답 가중치는 크기에 따라 달라집니다. 즉, 회사가 클수록 응답에 할당된 가중치가 높습니다(생산량에 따라 가중치가 설정되는 제조 부문 제외). 이러한 가중치는 업데이트된 샘플에 따라 매년 업데이트됩니다. 가중 응답은 마치 모든 기업이 조사에 참여한 것처럼 요약하고 추계됩니다.

기업들은 주문, 완제품 재고, 예상 생산량 및 고용 측면에서 현재 상황을 평가합니다. 그 조사는 본질적으로 질적이게 됩니다. 이는 응답자들이 절대적인 수치를 제시하지 않고 상황을 더 낫거나, 더 나빠지거나, 변화가 없다고 평가한다는 것을 의미합니다.

기업 신뢰 지수는 기업 환경과 국가 경제의 전반적인 상태를 나타내는 주요 지표 중 하나입니다. 이 수치가 100을 넘으면 스웨덴 기업 환경의 경기 개선과 긍정적인 심리를 나타냅니다. 값이 100 미만이지만 이전 기간보다 상당히 개선된 것으로 나타나더라도 스웨덴 크로나에 대해서는 긍정적으로 볼 수 있습니다. 수치가 100 이하면 상황이 악화되었음을 나타냅니다.

