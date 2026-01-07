스웨덴 상품 무역수지 (Sweden Goods Trade Balance)
|낮음
|Kr11.6 B
|Kr0.0 B
|
Kr2.3 B
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
|Kr0.0 B
|
Kr11.6 B
|다음 발표
|실제
|예측
|
이전
스웨덴 통계청은 매월 국가 대외 무역에 관한 정보를 발표합니다. 발행물 중에는 상품 무역 수지 지표가 있습니다. 스웨덴의 무역수지는 선택된 기간 동안 국가 수출과 수입 사이의 변화를 보여줍니다. 이 지수는 국가 간 무역 흐름 구조의 평가를 가능하게 합니다. 관련 데이터는 유럽 시장에 대한 요약 정보를 수집 및 게시하는 유럽 통계 기관에도 제출됩니다.
스웨덴의 주요 수출품목은 기계, 자동차, 종이제품, 펄프, 목재 등 입니다. 수입 품목은 석유 및 석유 제품, 철과 철강, 식품 및 의류 등 입니다. 스웨덴의 주요 교역국은 노르웨이, 중국, 미국, 러시아뿐만 아니라 EU 국가들이 있습니다. EU 이외의 국가와 관련된 무역 정보는 국경을 넘는 모든 상품에 대해 스웨덴 세관에 제출된 신고서에서 수집됩니다. EU 회원국과의 무역에 관한 데이터는 설문조사를 통해 수집됩니다.
무역적자는 수출보다 재화와 서비스가 더 많이 수입될 때 형성됩니다. 스웨덴과 같이 경제가 고도로 발달한 국가들에게는 노동집약적인 생산이 해외로 이전되어 인플레이션을 억제하고 높은 생활수준을 유지한다는 것을 의미합니다.
수출이 수입을 넘으면 무역흑자가 생깁니다. 그것은 높은 생산 수준을 나타냅니다. 그것은 또한 국가가 소비할 수 있는 것보다 더 많은 상품과 서비스를 생산한다는 것을 보여줍니다.
마지막 값:
실제 자료
예측
"스웨덴 상품 무역수지 (Sweden Goods Trade Balance)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.
예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.
