스웨덴 소비자 물가 통합 지수 y/y (Sweden Harmonised Index of Consumer Prices (HICP) y/y)

국가:
스웨덴
SEK, 스웨덴 크로나
소스:
스웨덴 통계청(SCB) (Statistics Sweden (SCB))
분야:
가격
낮음 2.3%
3.1%
마지막 발표 중요도 실제 예측
이전
2.3%
다음 발표 실제 예측
이전
스웨덴의 HICP(Harmonized Index of Consumer Price) y/y는 해당 달의 최종 가계 소비를 위한 상품과 서비스의 소비자 바스켓 가격이 전년도 같은 달에 비해 변동했음을 반영합니다. HICP 계산을 위한 데이터는 일반적인 유럽 규칙에 따라 수집되며 유럽 전체에서 조정됩니다. 이 접근방식은 다른 유럽 국가에서 지수의 호환성을 가능하게 합니다.

이 지수는 각 국가의 개별적 특수성과 관련하여 구성된 상품과 서비스의 바스켓과 이 바스켓을 구성하는 상품과 서비스의 가중치를 위해 이들 규칙에 공통되는 규칙을 고려하여 계산됩니다. 이 지수는 EU 회원국 간의 인플레이션 비교를 가능하게 하며, 유럽 중앙은행이 통화 정책을 결정할 때 사용하는 핵심 지표입니다.

HICP는 할인이나 판촉 등 소비자가 실제로 지불하는 가격을 말합니다. 지표 계산을 위한 데이터는 판매 지점에서 수집됩니다.

예상보다 높은 HICP m/m 수치는 일반적으로 스웨덴 크로나 시세에 대해 긍정적인 것으로 간주됩니다.

"스웨덴 소비자 물가 통합 지수 y/y (Sweden Harmonised Index of Consumer Prices (HICP) y/y)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
11월 2025
2.3%
3.1%
10월 2025
3.1%
3.2%
9월 2025
3.2%
3.4%
8월 2025
3.4%
3.1%
7월 2025
3.1%
2.9%
6월 2025
2.8%
2.3%
5월 2025
2.3%
2.1%
4월 2025
2.1%
2.1%
3월 2025
2.1%
2.8%
2월 2025
2.8%
2.0%
1월 2025
2.0%
1.6%
12월 2024
1.6%
2.0%
11월 2024
2.0%
1.6%
10월 2024
1.6%
1.2%
9월 2024
1.2%
1.3%
8월 2024
1.3%
1.7%
7월 2024
1.7%
1.4%
6월 2024
1.4%
2.5%
5월 2024
2.5%
2.4%
4월 2024
2.4%
2.3%
3월 2024
2.3%
2.6%
2월 2024
2.6%
3.4%
1월 2024
3.4%
1.9%
12월 2023
1.9%
3.3%
11월 2023
3.3%
4.0%
10월 2023
4.0%
3.7%
9월 2023
3.7%
4.5%
8월 2023
4.5%
6.3%
7월 2023
6.3%
6.3%
6월 2023
6.3%
6.7%
5월 2023
6.7%
7.7%
4월 2023
7.7%
8.1%
3월 2023
8.1%
9.7%
2월 2023
9.7%
9.6%
1월 2023
9.6%
10.8%
12월 2022
10.8%
10.1%
11월 2022
10.1%
9.8%
10월 2022
9.8%
10.3%
9월 2022
10.3%
9.5%
8월 2022
9.5%
8.3%
7월 2022
8.3%
8.9%
6월 2022
8.9%
7.5%
5월 2022
7.5%
6.6%
4월 2022
6.6%
6.3%
3월 2022
6.3%
4.4%
2월 2022
4.4%
3.9%
1월 2022
3.9%
4.5%
12월 2021
4.5%
3.9%
11월 2021
3.9%
3.3%
10월 2021
3.3%
3.0%
123
