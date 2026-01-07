스웨덴 가계소비 m/m은 스웨덴 가구가 신고한 달에 구입한 내구재(가전, 자동차 등)를 포함한 모든 상품과 서비스의 시장가치가 전월 대비 변동된 것을 반영합니다. 이 지표는 세부 소비를 평가하고 COICOP 분류에 따라 147개의 소비 목표를 포함합니다. 이 계산에는 주택 구입은 포함되지 않지만 자가 주거 주택에 대한 귀속임대료는 포함됩니다.

지표 계산을 위한 데이터는 다양한 소스에서 수집됩니다. 그 중 가장 중요한 것은 전체 가계 소비의 약 30%를 차지하는 이직률 통계입니다. 또한 스웨덴 통계청에서 발행한 기업 및 다양한 통계발행물에 대한 설명도 제공합니다.

이 지표의 목적은 스웨덴 가계의 소비를 구체적으로 결정하는 것이기 때문에, 통계에는 스웨덴 시민을 해외에서 직접 구매하는 것은 물론, 비거주자의 스웨덴 내 구매는 제외하는 내용이 포함되어 있습니다. 수출입 통계의 데이터는 위의 구매를 설명하는 데 사용됩니다.

가계 소비는 지출 기반 GDP의 중요한 부분이며 경제 성장을 촉진하는 힘입니다. 따라서 예상보다 높은 지표 판독치는 스웨덴 크로나 시세에 긍정적으로 볼 수 있습니다.

