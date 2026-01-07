스웨덴의 비금융법인 대출금 y/y는 스웨덴 비금융법인(NFCs)에 대한 대출금액이 1년 전 같은 기간에 비해 보고된 달에 변경된 것을 반영합니다. 이 지수는 스웨덴 통계청이 발표하며 월간 금융시장 통계의 일부로 이용할 수 있습니다.

비금융법인에는 시장성이 있는 상품 및 비금융서비스 생산에 종사하는 기업이 포함됩니다. 이 지표는 한국의 통화 및 금융 기관이 그러한 기업에 대해 발행한 모든 대출을 반영합니다. 2020년부터는 주택신용기관과 AIF(대체투자펀드) 대출에 대한 데이터도 통계로 수록됩니다.

데이터는 대출 규모별로 게시됩니다. 대출규모는 차입자 유형을 간접적으로 추정할 수 있게 합니다. 예를 들어, 대기업들은 보통 더 큰 대출을 요청합니다. 발행물은 대출 유형별로 두 부분으로 나뉩니다:

미지급 당좌대월 및 회전대출

당좌차입금 및 회전대출을 제외한 신규 및 구조조정된 대출

이 지수는 잠재적 생산량을 평가하기 위해 사용됩니다; 그것은 금리의 변화를 보여주고 소비자 분위기를 반영합니다. 지수 상승은 잠재적인 인플레이션 증가와 국가 경제의 금융 및 신용 부문에서 더 높은 활동을 시사합니다. 따라서, NFC 대출의 증가는 스웨덴 크로나 시세에 긍정적인 것으로 볼 수 있습니다.

마지막 값: