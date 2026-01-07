캘린더섹션

스웨덴 비금융회사 대출금 y/y (Sweden Non-Financial Corporations Loans y/y)

국가:
스웨덴
SEK, 스웨덴 크로나
소스:
스웨덴 통계청(SCB) (Statistics Sweden (SCB))
분야:
통화
낮음 3.5%
3.0%
마지막 발표 중요도 실제 예측
이전
3.5%
다음 발표 실제 예측
이전
스웨덴의 비금융법인 대출금 y/y는 스웨덴 비금융법인(NFCs)에 대한 대출금액이 1년 전 같은 기간에 비해 보고된 달에 변경된 것을 반영합니다. 이 지수는 스웨덴 통계청이 발표하며 월간 금융시장 통계의 일부로 이용할 수 있습니다.

비금융법인에는 시장성이 있는 상품 및 비금융서비스 생산에 종사하는 기업이 포함됩니다. 이 지표는 한국의 통화 및 금융 기관이 그러한 기업에 대해 발행한 모든 대출을 반영합니다. 2020년부터는 주택신용기관과 AIF(대체투자펀드) 대출에 대한 데이터도 통계로 수록됩니다.

데이터는 대출 규모별로 게시됩니다. 대출규모는 차입자 유형을 간접적으로 추정할 수 있게 합니다. 예를 들어, 대기업들은 보통 더 큰 대출을 요청합니다. 발행물은 대출 유형별로 두 부분으로 나뉩니다:

  • 미지급 당좌대월 및 회전대출
  • 당좌차입금 및 회전대출을 제외한 신규 및 구조조정된 대출

이 지수는 잠재적 생산량을 평가하기 위해 사용됩니다; 그것은 금리의 변화를 보여주고 소비자 분위기를 반영합니다. 지수 상승은 잠재적인 인플레이션 증가와 국가 경제의 금융 및 신용 부문에서 더 높은 활동을 시사합니다. 따라서, NFC 대출의 증가는 스웨덴 크로나 시세에 긍정적인 것으로 볼 수 있습니다.

마지막 값:

실제 자료

"스웨덴 비금융회사 대출금 y/y (Sweden Non-Financial Corporations Loans y/y)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
11월 2025
3.5%
3.0%
10월 2025
3.0%
2.5%
9월 2025
2.5%
2.8%
8월 2025
2.8%
2.7%
7월 2025
2.7%
1.7%
6월 2025
1.7%
2.0%
5월 2025
1.9%
1.5%
4월 2025
1.5%
0.5%
3월 2025
0.5%
0.1%
2월 2025
0.1%
-0.5%
1월 2025
-0.5%
-0.8%
12월 2024
-0.8%
-1.4%
11월 2024
-1.4%
-1.6%
10월 2024
-1.7%
-1.7%
9월 2024
-2.4%
-3.0%
8월 2024
-3.0%
-2.5%
7월 2024
-2.5%
-2.3%
6월 2024
-2.3%
-1.6%
5월 2024
-1.6%
-1.2%
4월 2024
-1.2%
-1.0%
3월 2024
-1.0%
-1.4%
2월 2024
-1.4%
-1.1%
1월 2024
-1.3%
0.3%
12월 2023
0.3%
1.4%
11월 2023
1.4%
2.8%
10월 2023
2.8%
3.9%
9월 2023
3.9%
5.1%
8월 2023
5.1%
7.0%
7월 2023
7.0%
8.0%
6월 2023
8.0%
7.8%
5월 2023
7.8%
8.8%
4월 2023
8.9%
10.3%
3월 2023
10.3%
12.8%
2월 2023
12.8%
14.8%
1월 2023
14.8%
13.7%
12월 2022
13.7%
16.0%
11월 2022
16.0%
16.4%
10월 2022
16.4%
16.7%
9월 2022
16.7%
15.4%
8월 2022
15.4%
14.5%
7월 2022
14.5%
14.2%
6월 2022
14.2%
13.8%
5월 2022
13.8%
12.1%
4월 2022
12.1%
11.1%
3월 2022
11.1%
8.8%
2월 2022
8.8%
7.2%
1월 2022
7.2%
7.1%
12월 2021
7.1%
4.3%
11월 2021
4.3%
3.6%
10월 2021
3.4%
2.4%
123
