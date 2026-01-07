스웨덴 가계대출(Swedden Households Loaness y/y)은 보고된 달에 가계에 대한 대출금액의 변화를 1년 전 같은 기간에 비해 반영하고 있습니다.< 이 지수는 스웨덴 통계청이 발표하며 월간 금융시장 통계의 일부로 이용할 수 있습니다.

이 지표는 국가의 통화 및 금융 기관이 스웨덴 가계에 발행한 모든 대출금을 반영합니다. 2020년부터는 주택신용기관과 AIF(대체투자펀드) 대출에 대한 데이터도 통계로 수록됩니다.

데이터는 신용 목적에 따라 발행됩니다: 주택 대출(발행된 모든 대출의 대부분을 차지함), 소비자 신용 및 기타 대출.

이 지수는 잠재적인 소매 판매량을 평가하는데 사용됩니다. 금리 변화도 보여주고 소비자 분위기도 반영합니다. 지수 상승은 소비자 지출의 증가를 나타내며, 이는 다시 잠재적인 인플레이션 증가와 국가 경제의 금융 및 신용 부문에서 더 높은 활동을 시사합니다. 그러나 가계부채가 지나치게 증가하면 경기과열이 나타날 수 있습니다.

일반적으로, 발행된 대출의 증가는 스웨덴 크로나 시세에 긍정적인 영향을 미칩니다.

