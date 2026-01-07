캘린더섹션

스웨덴 가계 대출금 y/y (Sweden Households Loans y/y)

국가:
스웨덴
SEK, 스웨덴 크로나
소스:
스웨덴 통계청(SCB) (Statistics Sweden (SCB))
분야:
통화
낮음 2.8% 5.0%
2.9%
마지막 발표 중요도 실제 예측 이전
이전
-0.1%
2.8%
다음 발표 실제 예측 이전
이전
스웨덴 가계대출(Swedden Households Loaness y/y)은 보고된 달에 가계에 대한 대출금액의 변화를 1년 전 같은 기간에 비해 반영하고 있습니다.< 이 지수는 스웨덴 통계청이 발표하며 월간 금융시장 통계의 일부로 이용할 수 있습니다.

이 지표는 국가의 통화 및 금융 기관이 스웨덴 가계에 발행한 모든 대출금을 반영합니다. 2020년부터는 주택신용기관과 AIF(대체투자펀드) 대출에 대한 데이터도 통계로 수록됩니다.

데이터는 신용 목적에 따라 발행됩니다: 주택 대출(발행된 모든 대출의 대부분을 차지함), 소비자 신용 및 기타 대출.

이 지수는 잠재적인 소매 판매량을 평가하는데 사용됩니다. 금리 변화도 보여주고 소비자 분위기도 반영합니다. 지수 상승은 소비자 지출의 증가를 나타내며, 이는 다시 잠재적인 인플레이션 증가와 국가 경제의 금융 및 신용 부문에서 더 높은 활동을 시사합니다. 그러나 가계부채가 지나치게 증가하면 경기과열이 나타날 수 있습니다.

일반적으로, 발행된 대출의 증가는 스웨덴 크로나 시세에 긍정적인 영향을 미칩니다.

마지막 값:

실제 자료

예측

"스웨덴 가계 대출금 y/y (Sweden Households Loans y/y)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
11월 2025
2.8%
5.0%
2.9%
10월 2025
1500.0%
5.0%
4900.0%
9월 2025
2.8%
-0.8%
2.7%
8월 2025
2.7%
5.0%
2.6%
7월 2025
4819881.0%
-0.8%
4866674.0%
6월 2025
-0.6%
2.6%
-0.5%
5월 2025
2.4%
2.5%
2.3%
4월 2025
2.3%
2.2%
2.1%
3월 2025
2.1%
2.2%
1.9%
2월 2025
1.9%
1.9%
1.8%
1월 2025
1.8%
1.9%
1.6%
12월 2024
1.6%
1.8%
1.6%
11월 2024
1.6%
1.4%
1.4%
10월 2024
1.3%
0.9%
1.1%
9월 2024
1.0%
0.8%
0.9%
8월 2024
0.9%
0.7%
0.7%
7월 2024
0.7%
0.7%
0.7%
6월 2024
0.7%
0.7%
0.7%
5월 2024
0.7%
0.6%
0.5%
4월 2024
0.5%
0.8%
0.6%
3월 2024
0.6%
0.5%
0.4%
2월 2024
0.4%
0.2%
0.4%
1월 2024
0.3%
0.4%
0.4%
12월 2023
0.4%
0.4%
0.5%
11월 2023
0.5%
0.7%
0.5%
10월 2023
0.6%
0.8%
0.6%
9월 2023
0.7%
0.5%
0.7%
8월 2023
0.7%
0.7%
0.9%
7월 2023
0.9%
0.9%
1.1%
6월 2023
1.1%
1.3%
1.5%
5월 2023
1.5%
1.7%
1.9%
4월 2023
1.9%
2.1%
2.3%
3월 2023
2.3%
2.6%
2.8%
2월 2023
2.8%
3.0%
3.2%
1월 2023
3.2%
3.3%
3.5%
12월 2022
3.5%
3.9%
4.1%
11월 2022
4.1%
4.3%
4.5%
10월 2022
4.5%
4.9%
5.1%
9월 2022
5.1%
5.4%
5.6%
8월 2022
5.6%
5.7%
5.9%
7월 2022
5.9%
6.0%
6.2%
6월 2022
6.2%
6.5%
6.5%
5월 2022
6.5%
6.8%
6.8%
4월 2022
6.8%
6.8%
6.8%
3월 2022
6.8%
7.0%
6.7%
2월 2022
6.9%
6.8%
6.7%
1월 2022
6.7%
6.8%
6.8%
12월 2021
6.8%
6.7%
6.6%
11월 2021
6.6%
6.7%
6.6%
10월 2021
6.6%
6.6%
6.5%
1234
