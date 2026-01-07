스웨덴 가계 대출금 y/y (Sweden Households Loans y/y)
|낮음
|2.8%
|5.0%
|
2.9%
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
|-0.1%
|
2.8%
|다음 발표
|실제
|예측
|
이전
스웨덴 가계대출(Swedden Households Loaness y/y)은 보고된 달에 가계에 대한 대출금액의 변화를 1년 전 같은 기간에 비해 반영하고 있습니다.< 이 지수는 스웨덴 통계청이 발표하며 월간 금융시장 통계의 일부로 이용할 수 있습니다.
이 지표는 국가의 통화 및 금융 기관이 스웨덴 가계에 발행한 모든 대출금을 반영합니다. 2020년부터는 주택신용기관과 AIF(대체투자펀드) 대출에 대한 데이터도 통계로 수록됩니다.
데이터는 신용 목적에 따라 발행됩니다: 주택 대출(발행된 모든 대출의 대부분을 차지함), 소비자 신용 및 기타 대출.
이 지수는 잠재적인 소매 판매량을 평가하는데 사용됩니다. 금리 변화도 보여주고 소비자 분위기도 반영합니다. 지수 상승은 소비자 지출의 증가를 나타내며, 이는 다시 잠재적인 인플레이션 증가와 국가 경제의 금융 및 신용 부문에서 더 높은 활동을 시사합니다. 그러나 가계부채가 지나치게 증가하면 경기과열이 나타날 수 있습니다.
일반적으로, 발행된 대출의 증가는 스웨덴 크로나 시세에 긍정적인 영향을 미칩니다.
마지막 값:
실제 자료
예측
"스웨덴 가계 대출금 y/y (Sweden Households Loans y/y)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.
예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.
웹 사이트의 경제 일정 위젯
경제 이벤트 달력을 직접 만드십시오. 이렇게 하려면 크기 및 표시 기간을 지정하기만 하면 됩니다. 이 위젯은 웹 사이트에서 자유롭게 사용할 수 있습니다. 그러나, 우리는 당신에게 제공된 코드를 변경하지 않은 상태로 유지하기를 요청합니다.
달력 데이터는 그대로 제공됩니다. 경제 뉴스 발표 빈도와 일정뿐만 아니라 경제 매개변수의 가치도 우리가 모르는 사이에 바뀔 수 있습니다. 제공된 정보를 사용할 수 있지만, 달력 데이터를 기반으로 거래 결정을 내릴 때 발생할 수 있는 모든 위험을 감수해야 합니다.
WordPress 웹 사이트에 공식 플러그인 사용