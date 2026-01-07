스웨덴 인플레이션 예측값 (Sweden Inflation Expectations)
스웨덴 인플레이션 예측은 스웨덴에서 목표 인플레이션에 대한 기업 대표, 기업 및 노동 단체의 주관적인 기대를 반영합니다. 이 지수는 스웨덴 Riksbank를 대신하여 프로스페라가 실시한 설문조사에 기초하여 계산됩니다. 이 지표 자체는 스웨덴 국립 경제 연구소(NIER)에 의해 발표됩니다.
이 분기별 조사에서 응답자들은 인플레이션에 대한 그들의 기대치를 1, 2년 그리고 5년 전에 나타냅니다. 조사 결과는 다음과 같은 다섯 가지 하위 범주로 집계되고 표시됩니다. 직원 조직, 고용주 조직, 제조 회사, 자금 시장 및 무역 회사.
이 지수는 편파적이고 주관적인 의견을 반영하는 것으로 판단되며 따라서 NIER의 공식 인플레이션 예측보다 정확도가 떨어집니다. 그러나 스웨덴은 인플레이션 목표를 적용하므로 규제 당국은 목표를 설정할 때 이 지표를 다른 지표들 중에서 고려합니다.
충분한 인플레이션과 기대치 하락은 국가 중앙은행의 우려의 원인이 됩니다. 인플레이션에 대한 긍정적인 예상은 스웨덴 크로나 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있는 좋은 요인입니다.
"스웨덴 인플레이션 예측값 (Sweden Inflation Expectations)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.
예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.
