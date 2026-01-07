스웨덴 인플레이션을 평가하는 가장 인기 있는 지수는 소비자 물가 지수(CPI)입니다. CPI는 전국 가구가 구입하는 상품과 서비스의 가격 변동을 시계열적으로 측정한 것입니다. 또 다른 인플레이션 관련 지수는 CPIF(고정금리) y/y인 소비자물가지수 입니다. CPIF는 주 CPI 계산에 사용되는 데이터와 동일한 데이터를 기준으로 매월 계산됩니다. 다만 통화정책 변화의 직접적인 영향은 계산에서 제외됩니다. 리크스뱅크의 통화정책은 주택담보대출 금리 변화를 통해 CPI에 영향을 미치는 것으로 풀이됩니다. 그러나 이러한 변화는 근본적인 인플레이션 압력과 관련이 없습니다. 이 지수는 전년도 같은 달과 비교한 당월의 변화를 보여줍니다.

주요 CPI의 단점은 중앙은행이 도입한 통화정책 변화의 직접적인 영향입니다. 그러한 변동은 주택담보대출금리에 영향을 미치며 CPI에 유의적이고 직접적인 영향을 미칩니다. 그러나 이러한 변화는 근본적인 인플레이션 압력과 관련이 없습니다.

2017년부터 Ricksbank는 CPIF를 인플레이션 목표의 목표 변수로 사용하고 있는데, 이는 이 지수가 주요 인플레이션 동향을 보다 정확하게 반영하기 때문입니다. 지수 상승은 스웨덴 크로나에 긍정적인 것으로 볼 수 있습니다.

마지막 값: