스웨덴의 제조업 신뢰지수는 현재의 경제 상황에 대한 제조업 기업들의 낙관론을 반영합니다. 이 지수는 미국 국립경제연구원(NIER)이 실시한 온라인 설문조사를 통해 공통 기업 동향 조사의 일환으로 매월 산출됩니다. 처음에, 이 설문조사는 제조 분야만 포함했습니다. 이제 그것은 스웨덴 경제의 거의 모든 부문을 포함합니다.

National Institute는 스웨덴의 제조 회사 경영자들을 월 단위로 인터뷰 합니다. 이 샘플에는 직원이 100명 이상인 회사가 포함되어 있습니다. 응답자로부터 모든 데이터를 수집하는 데는 약 3주가 걸립니다.

특정 기업의 응답 가중치는 추가된 가치의 양에 따라 결정되는 생산량에 따라 달라집니다. 다른 업종에서는 종업원 수에 따라 기업이 가중치를 부여받습니다. 이러한 가중치는 업데이트된 샘플에 따라 매년 업데이트됩니다. 가중 응답은 모든 제조업 기업이 조사에 참여한 것처럼 요약하고 추계합니다.

기업들은 주문, 완제품 재고, 예상 생산량 및 고용 측면에서 현재 상황을 평가합니다. 그 조사는 본질적으로 질적이게 됩니다. 이는 응답자들이 절대적인 수치를 제시하지 않고 상황을 더 낫거나, 더 나빠지거나, 변화가 없다고 평가한다는 것을 의미합니다.

제조업 신뢰 지수는 기업 환경과 국가 경제의 전반적인 상태를 나타내는 주요 지표 중 하나입니다. 이 지수가 100을 넘으면 스웨덴 기업환경의 경기상황 개선과 호감도를 나타냅니다. 이것은 스웨덴 크로나에게 긍정적인 것으로 볼 수 있습니다. 수치가 100 이하면 상황이 악화되었음을 나타냅니다.

마지막 값: