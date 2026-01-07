스웨덴 민간부문 생산m/m은 민간기업이 생산·서비스·건설 분야에서 생산한 상품·서비스 총가치가 전월 대비 변동된 것을 반영합니다. 계절 조정 지수 값은 통계 스웨덴에서 매월 발행합니다. 이 지표는 이전에 발표된 기업 생산 지수를 대체합니다. 새 지표의 장점은 민간에서 생산되는 전체 생산량을 측정하는 것이지, 최종 생산 물량과 서비스 물량을 측정하는 것은 물론, 지표가 조기 데이터를 제공한다는 점입니다.

스웨덴 통계청은 직원 수가 20명 이상인 민간 기업뿐만 아니라 연간 매출액이 5천만 크로나 이상인 기업을 대상으로 매월 실시한 설문조사에서 관련 데이터를 수집합니다. 일부 기업이 지연과 함께 응답을 제공할 수 있기 때문에, 이전 두 달 동안의 지수 값은 수정될 수 있습니다. 총 변경 일반에 추가하여, 스웨덴 통계청은 분야별로 산업, 서비스, 건설 등의 데이터를 별도로 발행합니다. 이 지수에는 금융 및 보험 서비스 부문이 포함되지 않습니다.

생산 정보는 GDP 계산에 포함되며, 산업 및 서비스 부문의 생산 순회전율뿐만 아니라 무역 마진(소매재 판매 수익에서 비용을 뺀 것)도 반영됩니다.

생산증가율은 스웨덴 경제의 건전성과 자국 내 우호적인 기업환경을 반영해 호재가 되고 있어 예상보다 높은 판독치는 스웨덴 크로나 시세에 긍정적이라고 볼 수 있습니다.

마지막 값: