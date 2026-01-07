스웨덴 생산자물가지수(y/y)는 스웨덴 산업기업이 생산한 상품의 평균 판매가격 변동이 1년 전 같은 달에 비해 반영된 것입니다. 이 지수는 제조업자의 관점에서 가격 변화를 보여줍니다. 이 지수에는 국내 시장 가격과 해외 시장 판매 가격이 포함됩니다.

통계에는 식품, 의류, 신발, 생활용품, 의료용품 등에 대한 지출이 포함됩니다. 자동차 판매는 포함되지 않습니다.

PPI 계산의 주요 변수는 첫 번째 판매 단계의 생산 단위 가격입니다. 이것은 국내 시장의 전작 가격 또는 수출의 경우 FOB 가격입니다. 이 지수는 총 5000개 상품의 샘플에 대한 정보를 제공하는 약 2000개의 스웨덴 기업들에 대한 조사에 기초하여 계산됩니다. 결과 지수를 계산하기 위해, 가중치는 먼저 제품 그룹에 할당되고, 그 다음에는 이 그룹의 개별 상품에 할당됩니다.

생산자물가지수는 소비자물가와 인플레이션의 주요 지표로 간주됩니다. 생산자물가가 상승할 경우 소비자물가는 그에 따라 상승할 것으로 예상되고, CPI와 비교하면 더 정확한 예비 지표입니다. 이 두 지표는 밀접한 상관관계가 있습니다.

PPI 성장은 국가 경제에 유리하며 SEK 시세에 긍정적이라고 볼 수 있습니다.

