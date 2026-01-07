캘린더섹션

스웨덴 생산자물가지수(PPI) y/y (Sweden Producer Price Index (PPI) y/y)

국가:
스웨덴
SEK, 스웨덴 크로나
소스:
스웨덴 통계청(SCB) (Statistics Sweden (SCB))
분야:
가격
낮음 -1.4% -1.1%
0.4%
마지막 발표 중요도 실제 예측
이전
-4.3%
-1.4%
다음 발표 실제 예측
이전
스웨덴 생산자물가지수(y/y)는 스웨덴 산업기업이 생산한 상품의 평균 판매가격 변동이 1년 전 같은 달에 비해 반영된 것입니다. 이 지수는 제조업자의 관점에서 가격 변화를 보여줍니다. 이 지수에는 국내 시장 가격과 해외 시장 판매 가격이 포함됩니다.

통계에는 식품, 의류, 신발, 생활용품, 의료용품 등에 대한 지출이 포함됩니다. 자동차 판매는 포함되지 않습니다.

PPI 계산의 주요 변수는 첫 번째 판매 단계의 생산 단위 가격입니다. 이것은 국내 시장의 전작 가격 또는 수출의 경우 FOB 가격입니다. 이 지수는 총 5000개 상품의 샘플에 대한 정보를 제공하는 약 2000개의 스웨덴 기업들에 대한 조사에 기초하여 계산됩니다. 결과 지수를 계산하기 위해, 가중치는 먼저 제품 그룹에 할당되고, 그 다음에는 이 그룹의 개별 상품에 할당됩니다.

생산자물가지수는 소비자물가와 인플레이션의 주요 지표로 간주됩니다. 생산자물가가 상승할 경우 소비자물가는 그에 따라 상승할 것으로 예상되고, CPI와 비교하면 더 정확한 예비 지표입니다. 이 두 지표는 밀접한 상관관계가 있습니다.

PPI 성장은 국가 경제에 유리하며 SEK 시세에 긍정적이라고 볼 수 있습니다.

마지막 값:

실제 자료

예측

"스웨덴 생산자물가지수(PPI) y/y (Sweden Producer Price Index (PPI) y/y)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
11월 2025
-1.4%
-1.1%
0.4%
10월 2025
0.4%
2.0%
0.5%
9월 2025
0.5%
-0.2%
-0.7%
8월 2025
-0.7%
3.8%
-0.6%
7월 2025
-0.6%
0.5%
-3.1%
6월 2025
-3.1%
-5.7%
-2.8%
5월 2025
-2.8%
-5.0%
-2.4%
4월 2025
-2.4%
-4.7%
-0.3%
3월 2025
-0.3%
4.6%
3.4%
2월 2025
3.4%
7.4%
3.5%
1월 2025
3.5%
-0.3%
2.0%
12월 2024
2.0%
-2.3%
0.3%
11월 2024
0.3%
-4.3%
-1.3%
10월 2024
-1.3%
-3.6%
-2.3%
9월 2024
-2.3%
0.5%
1.2%
8월 2024
1.2%
0.3%
-0.1%
7월 2024
-0.1%
1.7%
0.8%
6월 2024
0.8%
5.4%
2.6%
5월 2024
2.6%
5.3%
0.9%
4월 2024
0.9%
4.6%
-0.6%
3월 2024
-0.6%
2.5%
-1.3%
2월 2024
-1.3%
-1.0%
-2.3%
1월 2024
-2.3%
-5.4%
-7.7%
12월 2023
-7.7%
-2.2%
-4.2%
11월 2023
-4.2%
-4.6%
-3.7%
10월 2023
-3.7%
-8.5%
-4.6%
9월 2023
-4.6%
-8.9%
-5.9%
8월 2023
-5.9%
-4.1%
-2.1%
7월 2023
-2.1%
-6.0%
-3.1%
6월 2023
-3.1%
-5.9%
-2.1%
5월 2023
-2.1%
-2.9%
1.3%
4월 2023
1.3%
-0.6%
3.5%
3월 2023
3.5%
5.6%
9.3%
2월 2023
9.3%
10.2%
11.8%
1월 2023
11.8%
16.9%
18.7%
12월 2022
18.7%
17.1%
19.5%
11월 2022
19.5%
16.3%
18.7%
10월 2022
18.7%
18.2%
20.6%
9월 2022
20.6%
19.9%
22.0%
8월 2022
22.0%
18.7%
20.4%
7월 2022
20.4%
25.9%
25.6%
6월 2022
25.6%
1.4%
24.4%
5월 2022
24.4%
22.2%
23.8%
4월 2022
23.8%
26.7%
24.5%
3월 2022
24.5%
17.5%
19.3%
2월 2022
19.3%
19.7%
19.7%
1월 2022
19.8%
22.0%
20.1%
12월 2021
20.1%
17.3%
18.1%
11월 2021
18.1%
16.7%
16.8%
10월 2021
16.8%
19.0%
17.2%
123
