스웨덴 국내총생산(GDP) y/y (Sweden Gross Domestic Product (GDP) y/y)
|중간
|2.6%
|2.4%
|
2.4%
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
|1.6%
|
2.6%
|다음 발표
|실제
|예측
|
이전
스웨덴 국내총생산(GDP) y/y는 현재 분기에 스웨덴에서 생산되는 모든 상품과 서비스의 총 가치의 변화를 전년도 같은 분기와 비교하여 반영합니다. 이 지표의 변화는 휴일과 휴일의 영향을 제거하기 위해 조정됩니다.
스웨덴 GDP는 지출과 생산 방식을 적용하여 계산됩니다. 첫 번째 접근법에 따르면, 보고기간 동안 국가에서 생산된 모든 최종 재화와 용역의 총지출이 계산됩니다. 첫째, 지출은 개별 구성요소에 대해 계산되고, 그 다음에 총 GDP에 추가됩니다. 생산 접근법에서 GDP는 총 부가가치를 기준으로 계산됩니다. 이 두 가지 접근법의 결과 값이 다를 수 있으므로(차이는 최대 0.9% 포인트까지 가능), 전문가 그룹은 최종 GDP의 계산 균형을 맞추기 위해 성분에 대한 추가 분석을 실시합니다.
GDP 계산을 위한 생산접근법에서 중간원가는 부가가치를 계산하기 위해 제조된 상품의 총가치에서 차감됩니다. 지출은 디플레이터가 적용되는 현재 가격을 기준으로 결정됩니다.
지출 접근법은 경제 내의 모든 최종 지출의 합계입니다. 여기에는 소비, 총자본 형성 및 상품과 서비스의 순수출에 대한 최종 지출이 포함됩니다.
GDP는 국가 경제 상태를 나타내는 주요 지표이며 국가의 발전 수준을 나타내는 중요한 지표입니다. GDP 성장은 스웨덴 크로나에 긍정적인 것으로 볼 수 있습니다.
마지막 값:
실제 자료
예측
"스웨덴 국내총생산(GDP) y/y (Sweden Gross Domestic Product (GDP) y/y)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.
예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.
