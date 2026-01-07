스웨덴의 소비자물가지수(CPI) m/m는 소비자 바스켓에서 상품 및 서비스에 대한 가격이 전월 대비 변동된 것을 반영합니다. CPI는 상품과 서비스의 최종 소비자를 나타내는 가계의 관점에서 가격 변화를 반영하므로, 이 지수는 전체 민간 내수 소비의 가격 변화를 보여줍니다.

이 지수는 고정 소비자 바스켓에 포함된 상품과 서비스의 가치의 변화로 계산됩니다. 바스켓에는 가계 지출을 대표하는 상품과 서비스가 포함되어 있습니다. 음식 및 음료, 의류, 전기 및 수도, 서비스(보건, 교통, 통신, 오락, 교육 등)가 이러한 서비스입니다.

이 지수는 할인 및 특가 등을 고려해 소비자가 상품과 서비스를 구매하는 실제 가격을 기준으로 산정합니다. 지표는 월별 변경사항을 효율적으로 추적할 수 있도록 계절 조정됩니다.

소비자물가지수(CPI)는 인플레이션과 국가경제 상태를 측정하는 핵심 지표입니다. 이 지수는 금리, 세제 혜택, 임금 및 정부 혜택에 영향을 미칠 수 있습니다. 인플레이션의 척도가 되는 CPI는 스웨덴 크로나의 가치에 강한 영향을 미칠 수 있습니다. 지표 증가는 SEK 시세에 대해 긍정적인 것으로 볼 수 있습니다.

