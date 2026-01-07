캘린더섹션

스웨덴 소비자 물가 지수(CPI) m/m (Sweden Consumer Price Index (CPI) m/m)

국가:
스웨덴
SEK, 스웨덴 크로나
소스:
스웨덴 통계청(SCB) (Statistics Sweden (SCB))
분야:
가격
중간 2.3% 1.6%
3.1%
마지막 발표 중요도 실제 예측
이전
-0.3%
2.3%
다음 발표 실제 예측
이전
스웨덴의 소비자물가지수(CPI) m/m는 소비자 바스켓에서 상품 및 서비스에 대한 가격이 전월 대비 변동된 것을 반영합니다. CPI는 상품과 서비스의 최종 소비자를 나타내는 가계의 관점에서 가격 변화를 반영하므로, 이 지수는 전체 민간 내수 소비의 가격 변화를 보여줍니다.

이 지수는 고정 소비자 바스켓에 포함된 상품과 서비스의 가치의 변화로 계산됩니다. 바스켓에는 가계 지출을 대표하는 상품과 서비스가 포함되어 있습니다. 음식 및 음료, 의류, 전기 및 수도, 서비스(보건, 교통, 통신, 오락, 교육 등)가 이러한 서비스입니다.

이 지수는 할인 및 특가 등을 고려해 소비자가 상품과 서비스를 구매하는 실제 가격을 기준으로 산정합니다. 지표는 월별 변경사항을 효율적으로 추적할 수 있도록 계절 조정됩니다.

소비자물가지수(CPI)는 인플레이션과 국가경제 상태를 측정하는 핵심 지표입니다. 이 지수는 금리, 세제 혜택, 임금 및 정부 혜택에 영향을 미칠 수 있습니다. 인플레이션의 척도가 되는 CPI는 스웨덴 크로나의 가치에 강한 영향을 미칠 수 있습니다. 지표 증가는 SEK 시세에 대해 긍정적인 것으로 볼 수 있습니다.

마지막 값:

실제 자료

예측

"스웨덴 소비자 물가 지수(CPI) m/m (Sweden Consumer Price Index (CPI) m/m)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
11월 2025
2.3%
1.6%
3.1%
10월 2025
0.3%
2.1%
0.0%
9월 2025
0.0%
1.9%
-0.4%
8월 2025
-0.4%
0.6%
0.2%
7월 2025
3.0%
1.0%
2.8%
6월 2025
0.5%
0.5%
0.1%
5월 2025
0.1%
1.7%
0.1%
4월 2025
2.3%
-0.3%
2.3%
3월 2025
-0.7%
0.2%
0.6%
2월 2025
0.6%
0.0%
0.0%
1월 2025
0.0%
0.0%
0.0%
12월 2024
0.0%
0.1%
0.3%
11월 2024
0.3%
-0.2%
0.2%
10월 2024
0.2%
-0.1%
0.2%
9월 2024
0.2%
-0.2%
-0.6%
8월 2024
-0.6%
0.2%
0.1%
7월 2024
0.1%
0.2%
-0.1%
6월 2024
-0.1%
0.3%
0.2%
5월 2024
0.2%
0.2%
0.3%
4월 2024
0.3%
0.2%
0.1%
3월 2024
0.1%
0.3%
0.2%
2월 2024
0.2%
0.1%
-0.1%
1월 2024
-0.1%
-1.2%
0.7%
12월 2023
0.7%
2.4%
0.3%
11월 2023
0.3%
1.4%
0.2%
10월 2023
0.2%
-0.2%
0.5%
9월 2023
0.5%
1.5%
0.1%
8월 2023
0.1%
1.3%
0.0%
7월 2023
0.0%
-0.1%
1.1%
6월 2023
1.1%
1.1%
0.3%
5월 2023
0.3%
1.7%
0.5%
4월 2023
0.5%
-0.4%
0.6%
3월 2023
0.6%
2.1%
1.1%
2월 2023
1.1%
-0.1%
-1.1%
1월 2023
-1.1%
1.1%
2.1%
12월 2022
2.1%
1.3%
1.0%
11월 2022
1.0%
1.2%
0.2%
10월 2022
0.2%
1.2%
1.4%
9월 2022
1.4%
1.1%
1.8%
8월 2022
1.8%
1.1%
0.1%
7월 2022
0.1%
1.2%
1.4%
6월 2022
1.4%
1.2%
1.0%
5월 2022
1.0%
1.2%
0.6%
4월 2022
0.6%
0.9%
1.8%
3월 2022
1.8%
0.3%
0.9%
2월 2022
0.9%
0.3%
-0.5%
1월 2022
-0.5%
0.5%
1.3%
12월 2021
1.3%
0.5%
0.5%
11월 2021
0.5%
0.1%
0.2%
10월 2021
0.2%
0.0%
0.5%
