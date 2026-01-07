스웨덴 등록 실업률 (Sweden Registered Unemployment Rate)
|낮음
|6.7%
|6.9%
|
6.8%
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
|6.7%
|
6.7%
|다음 발표
|실제
|예측
|
이전
스웨덴의 등록 실업률은 스웨덴의 노동 서비스에 의해 매월 발행됩니다. 이 비율은 현재 실업 상태인 경제 활동적인 스웨덴 거주자들의 비율을 반영합니다. 이 수치는 총 근로 연령 인구의 백분율로 계산됩니다.
스웨덴 통계청이 발표한 자료와 달리 이 지표에는 해당 국가의 고용서비스에 공식 등록돼 실업보험금을 받는 사람만 포함됩니다. 스웨덴 시민뿐만 아니라 스웨덴 거주 허가를 받은 다른 사람들도 실업자로 등록할 수 있습니다.
다른 모든 나라와 마찬가지로, 스웨덴의 실업자 통계는 그 나라의 경제 발전을 반영하는 가장 중요한 지표 중 하나입니다. 정부 부처는 이 자료를 경제 조치와 노동시장 관리에 사용합니다. 실업은 사회 상황의 지표가 됩니다. ECB와 같은 국제 기구에도 적절한 실업 데이터가 제공됩니다.
노동시장 수치는 가장 중요한 경제지표 중 하나입니다. 그러나 경제발전을 몇 달 늦추기 때문에 경제발전을 나타내기보다는 확증합니다. 그럼에도 불구하고, 실업률의 감소는 스웨덴 크로나에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
마지막 값:
실제 자료
예측
"스웨덴 등록 실업률 (Sweden Registered Unemployment Rate)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.
예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.
