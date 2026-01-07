캘린더섹션

스웨덴 가계 소비 y/y (Sweden Household Consumption y/y)

국가:
스웨덴
SEK, 스웨덴 크로나
소스:
스웨덴 통계청(SCB) (Statistics Sweden (SCB))
분야:
소비자
낮음 2.3%
3.6%
마지막 발표 중요도 실제 예측
이전
2.3%
다음 발표 실제 예측
이전
  • 개요
  • 차트
  • 역사
  • 위젯

스웨덴 가계소비 y/y는 스웨덴 가구가 신고한 달에 구입한 내구재(가전, 자동차 등)를 포함한 모든 상품과 서비스의 시장가치가 1년 전 같은 달에 비해 변화한 것을 반영합니다. 연간 소비 변화 추정을 통해 장기적인 소비 추세를 평가할 수 있습니다.

이 지표는 세부 소비를 평가하고 COICOP 분류에 따라 147개의 소비 목표를 포함합니다. 이 계산에는 주택 구입은 포함되지 않지만 자가 주거 주택에 대한 귀속임대료는 포함됩니다.

지표 계산을 위한 데이터는 다양한 소스에서 수집됩니다. 그 중 가장 중요한 것은 전체 가계 소비의 약 30%를 차지하는 이직률 통계입니다. 또한 스웨덴 통계청에서 발행한 기업 및 다양한 통계발행물에 대한 설명도 제공합니다.

이 지표의 목적은 스웨덴 가계의 소비를 구체적으로 결정하는 것이기 때문에, 통계에는 스웨덴 시민을 해외에서 직접 구매하는 것은 물론, 비거주자의 스웨덴 내 구매는 제외하는 내용이 포함되어 있습니다. 수출입 통계의 데이터는 위의 구매를 설명하는 데 사용됩니다.

가계 소비는 지출 기반 GDP의 중요한 부분이며 경제 성장을 촉진하는 힘입니다. 따라서 예상보다 높은 지표 판독치는 스웨덴 크로나 시세에 긍정적으로 볼 수 있습니다.

마지막 값:

실제 자료

"스웨덴 가계 소비 y/y (Sweden Household Consumption y/y)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
10월 2025
2.3%
3.6%
9월 2025
3.3%
2.9%
8월 2025
2.5%
2.7%
7월 2025
2.4%
2.6%
6월 2025
2.1%
0.8%
5월 2025
0.6%
2.6%
4월 2025
2.7%
1.4%
3월 2025
1.8%
2.0%
2월 2025
2.3%
0.7%
1월 2025
0.1%
0.8%
12월 2024
0.7%
1.8%
11월 2024
1.6%
-0.6%
10월 2024
-1.1%
-0.1%
9월 2024
0.1%
0.2%
8월 2024
0.1%
-1.0%
7월 2024
-1.1%
-1.7%
6월 2024
-1.4%
-0.4%
5월 2024
-0.9%
-0.8%
4월 2024
-0.7%
0.4%
3월 2024
1.2%
0.2%
2월 2024
-0.3%
-0.1%
1월 2024
-0.7%
0.9%
12월 2023
0.1%
-0.4%
11월 2023
0.1%
0.7%
10월 2023
-0.2%
-0.6%
9월 2023
-0.7%
0.3%
8월 2023
0.6%
0.8%
7월 2023
0.4%
-1.7%
6월 2023
-1.7%
-1.7%
5월 2023
-1.1%
-0.8%
4월 2023
0.0%
-2.9%
3월 2023
-4.0%
-2.0%
2월 2023
-1.4%
1.0%
1월 2023
0.5%
-1.4%
12월 2022
-1.8%
-0.7%
11월 2022
-0.3%
0.0%
10월 2022
0.0%
1.1%
9월 2022
1.5%
2.1%
8월 2022
1.7%
1.3%
7월 2022
0.9%
3.7%
6월 2022
3.9%
6.4%
5월 2022
5.2%
8.8%
4월 2022
7.5%
4.5%
3월 2022
3.1%
3.8%
2월 2022
3.4%
4.8%
1월 2022
5.1%
7.9%
12월 2021
6.5%
9.3%
11월 2021
8.3%
5.6%
10월 2021
5.5%
4.6%
9월 2021
4.4%
4.8%
123
