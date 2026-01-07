Sveriges Ricksbank 금리 결정 (Sveriges Riksbank Interest Rate Decision)
|중간
|1.75%
|
1.75%
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
|
1.75%
|다음 발표
|실제
|예측
|
이전
Ricksbank 이자율 결정은 스웨덴 크로나 시세에 영향을 미치는 주요 이벤트 중 하나입니다. 이 금리는 민간은행이 7일 동안 리크스은행에 자금을 대출하거나 예치하는 금리입니다.
이 결정은 6명의 Ricksbank Executive Board 위원들의 투표에 의해 채택됩니다. 매년 5회(2020년 이전 1년 6회)에 걸쳐 릭스뱅크 집행위원회가 회의를 개최하는데, 이 기간 동안 금리 결정 등 국가 통화정책과 관련한 가장 중요한 결정이 채택됩니다. 그 결정은 다수결에 근거하여 내려집니다. 표심이 같을 경우 은행장이 결정합니다.
Ricksbank는 인플레이션이 목표 수준까지 올라가도록 돕기 위해 금리를 인하할 수도 있습니다. 반대로 인플레이션이 목표 수준을 초과할 경우, Ricksbank는 스웨덴 크로나를 더 비싸게 만들려고 할 것이며, 이 경우 (다른 조치의 복합적인 추가) 금리가 인상됩니다.
따라서 은행이 채택한 각 금리 결정은 (특히 금리가 변동하는 경우) 국가 통화의 시세에 직접 영향을 미칩니다. 인상 결정은 보통 스웨덴 크로나 시세의 성장을 이끕니다.
마지막 값:
실제 자료
"Sveriges Ricksbank 금리 결정 (Sveriges Riksbank Interest Rate Decision)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트.
