공통 소비자 물가 지수 y/y는 CPI 계산에 포함된 55개 성분의 공통 가격 변동을 반영합니다. 전월과 비교한 변동은 백분율로 계산됩니다. 이 지수는 가계 지출에서 더 많은 부분을 차지하는 상품과 서비스 바스켓을 평가합니다. 공통 CPI는 소비자 심리와 국가 인플레이션의 주요 척도 중 하나입니다. 공통 CPI 성장은 캐나다 달러 시세에 긍정적인 것으로 볼 수 있습니다.

"캐나다 공통 CPI y/y (Canada Common CPI y/y)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.