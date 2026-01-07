캐나다 소비자물가지수(CPI) m/m는 소비자 관점에서 상품 및 서비스의 고정 바스켓 가격이 전월 대비 변동된 것을 보여줍니다. 바스켓에는 변하지 않거나 동등한 품질과 양의 상품과 서비스가 포함되어 있으므로, 지수는 순수한 가격 변화만을 보여줍니다.

바스켓의 각 요소는 소비 지출의 비율에 따라 지수 계산에서 특정 가중치를 가집니다. 그 바스켓은 2년마다 개정됩니다. 정부가 제공하는 공공재 및 서비스는 시장가격이 없는 경우 바스켓에서 제외됩니다. 예를 들어, 여기에는 건강보험 시스템을 통해 받는 의료 서비스와 일부 유형의 보험료가 포함됩니다. 단, 약물, 치과진료, 시력관리 서비스 등이 포함됩니다. 술과 담배는 상당한 지출을 나타내기 때문에 계산에 포함됩니다.

집단가구에 거주하는 사람(교도소 수감자, 병원 및 요양원 만성요양환자), 인도 보호구역에 거주하는 사람, 외국의 공식 대표자 등은 통계로 포함되지 않습니다.

지수는 기준 기간(현재 2002년)과 관련하여 계산되며, 이 값은 100과 같습니다.

소비자물가지수는 소비자물가상승률의 전반적인 수준 변화를 나타내는 지표로 사용됩니다. 임금, 임대료, 사회수당 등 계약금 조정에 사용됩니다. 그것은 또한 다양한 경제 집계의 디플레이션으로도 사용됩니다. 캐나다 은행은 CPI를 사용하여 통화 정책을 감시합니다. 분석가들과 경제학자들은 인플레이션의 원인과 영향을 분석하기 위해 CPI를 사용합니다.

지표 증가는 CAD 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

마지막 값: